Группу «Иванушки International» не пустили в Украину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Российскую группу пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» и отправили в Москву.

По словам участников группы, они приехали на корпоратив.

«Мы вчера должны были выступать в Киеве на юбилее девушки, которая наша фанатка с 10 лет. И мы просто сорвали вчера вечеринку в Киеве, которую ее муж со слезами отменил!»,- рассказал солист группы Андрей-Григорьев Аполлонов.

По словам артиста, группа не гастролировала на территории Крыма после начала военных действий.

«Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», - пожаловался в интервью «КП» солист группы Андрей-Григорьев Аполлонов.