Группу «Иванушки International» не пустили в Украину
- Сьогодні, 01:06
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Розсилка
Российскую группу пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» и отправили в Москву.
По словам участников группы, они приехали на корпоратив.
«Мы вчера должны были выступать в Киеве на юбилее девушки, которая наша фанатка с 10 лет. И мы просто сорвали вчера вечеринку в Киеве, которую ее муж со слезами отменил!»,- рассказал солист группы Андрей-Григорьев Аполлонов.
По словам артиста, группа не гастролировала на территории Крыма после начала военных действий.
«Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», - пожаловался в интервью «КП» солист группы Андрей-Григорьев Аполлонов.