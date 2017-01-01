Известный продюсер считает, что 47-летняя Билык уже может идти на пенсию

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Билык имеет больше всего хитов среди украинских популярных исполнителей – Владимир Бебешко

По словам известного украинского музыкального продюсера Владимира Бебешко, Ирину Билык сегодня можно отправлять уже на пенсию. В интервью «Главкому» продюсер объяснил свое образное выражение тем, что украинская певица среди других украинских исполнителей имеет больше всего хитов, а значит будет любима публикой, даже если перестанет выступать.

«Образно говоря, она, если захочет, уже может идти на пенсию. Но времена меняются, появились новые исполнители, тенденции. А она четко держит свой романтик-стиль. Она не из тех людей, кто будет омолаживаться, делать ботокс, наращивать грудь, надевать модную одежду и делать из своих песен модный хаус. Она - Ирина Билык, со своими лирическими песнями о любви, с которыми она будет до конца идти, и у нее есть публика, которая любит», - отметил продюсер.

Напомним, недавно Ирина Билык отметила свой 47-й день рождения и презентовала новый альбом «Без грима», выход которого анонсировала около 10 лет.

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