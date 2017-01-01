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    Кобзон об участии Самойловой в «Евровидении-2017»: Нечего ехать в бандитскую страну

    • Сьогодні, 14:02
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    Иосиф Кобзон признался, что очень рад сообщению о том, что участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой могут запретить въезд в Украину.

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    «Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они в Киеве искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры», – сказал Кобзон.

    Напомним, что СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украину для Юлии Самойловой.

    «Закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где высказывается по поводу Украины», – сказал глава СБУ Василий Грицак.

    В свою очередь, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что замену Самойловой искать не будут.

    Ну а сама исполнительница не видит ничего плохого в том, что выступала в Крыму:

    «Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова. 

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