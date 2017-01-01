Кобзон об участии Самойловой в «Евровидении-2017»: Нечего ехать в бандитскую страну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иосиф Кобзон признался, что очень рад сообщению о том, что участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой могут запретить въезд в Украину.

«Я очень рад, потому что я все время говорил: незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они в Киеве искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры», – сказал Кобзон.

Напомним, что СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украину для Юлии Самойловой.

«Закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где высказывается по поводу Украины», – сказал глава СБУ Василий Грицак.

В свою очередь, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что замену Самойловой искать не будут.

Ну а сама исполнительница не видит ничего плохого в том, что выступала в Крыму:

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова.