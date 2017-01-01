Красотка Хейли Болдуин названа самой сексуальной женщиной планеты

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Сестра Алека Болдуина Хейли возглавила список самых сексуальных женщин по версии мужского журнала Maxim

20-летняя Хейли Болдуин - дочь Кении и Стивена Болдуин, сестра актера Алека Болдуина, известная тусовщица и модель, возглавила список самых сексуальных женщин мира, составленный американским журналом Maxim. Это первое попадание блондинки в подобные рейтинги. Хейли обошла таких знаменитых красоток, как Джиджи и Беллу Хадид, Марго Робби и Алисию Викандер. Не исключено, что такое почетное звание девушка получила не только из-за своей ангельской внешности, но и благодаря любви к скандалам и провокациям.

Молоденькая it-girl уже успела попасть на обложку Vogue и даже закрутить роман с известным ловеласом Джастином Бибером. В подругах у девушки числятся такие светские красавицы, как модель Кендалл Дженнер и певица Майли Сайрус, а также сестры Джиджи.

Напомним, что прошлом году этот же рейтинг возглавила бисексуальная Стелла Максвелл, в 2015 году - Тейлор Свифт, в 2014 году - Кэндис Свейнпол, а в 2013 году - Майли Сайрус.

Полный список 100 Самых сексуальных женщин планеты пока не опубликован.

Джерело: Апостроф