Крепкий орешек празднует день рождения. Самое интересное из жизни Брюса Уиллиса

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Кадр из фильма «Крепкий орешек»

На сегодняшний день гонорары Брюса Уиллиса составляют миллионы долларов.

На сегодняшний день гонорары одного из самых знаменитых голливудских актеров Брюса Уиллиса составляют миллионы долларов. Эта талантливая личность появилась на свет 19 марта 1955 года в Идар-Оберштайне (ФРГ). Родителями будущей звезды мирового кино были выходцы из США и Западной Германии. Отец Уиллиса служил в немецком городке и через два года после рождения сына решил уволиться из армии и вернуться с семьей к себе на родину в Нью-Джерси.

Биография Брюса Уиллиса

Родился: 19 марта 1955, Идар-Оберштайн, Германия

19 марта 1955, Идар-Оберштайн, Германия Знак зодиака: Рыбы

В детстве Брюс рос вместе со своими четырьмя сестрами и братьями. Большой проблемой для мальчика было заикание. Как только он начинал переживать по тому или иному поводу, его речь становилась сбивчивой. Чтобы избавиться от этого, Уиллис решил посещать занятия в школьной театральной студии. Со временем заикание прошло, и он начал получать большое удовольствие от выступлений на сцене. Своему увлечению парень уделял много времени. Школьник Уиллис сыграл в классических постановках по пьесам Шекспира и Уильямса. Кроме театра Брюс решил заняться музыкой и стал играть на губной гармошке в группе, исполнявшей блюзы.

После того как Уиллис стал выпускником колледжа, он собрал свои вещи и отправился в Нью-Йорк, где любыми способами пытался пробиться на театральные подмостки. Но попытки поначалу были безуспешными, и Брюсу приходилось зарабатывать себе на жизнь самыми разными способами. Будущая звезда Голливуда работал в баре и музицировал на губной гармошке в группе The Accelerators, исполнявшей традиционный американский фолк. В этот период своей жизни Bruce Willis пристрастился к спиртному.

Во время работы в баре будущий актер совершенно случайно познакомился с режиссером по кастингу, который пригласил его на эпизодическую роль в одном из голливудских фильмов. Стоит отметить, что карьера Уиллиса в кино складывалась по-разному. Он то был очень востребованным, то сидел и ждал работы годами.

Брюс Уиллис Фото: Getty

Большим успехом у публики пользовался спектакль «Влюбленный дурак» по пьесе Сэма Шепарда с участием Брюса Уиллиса, после которого о нем заговорили в театральных кругах Америки. Это сыграло положительную роль и для карьеры актера в кино. Его позвали на пробы одного из голливудских фильмов. Перед отъездом в Лос-Анджелес Брюс Уиллис прошел кастинг на главную роль в сериале «Лунный свет», участие в котором полностью изменило его жизнь. Партнершей актера по телевизионному проекту стала сама Сибилл Шепард. После премьеры сериала Уиллис проснулся знаменитым. Он был занят в «Лунном свете» в течение четырех лет и приобрел славу комедийного актера. По окончании показа телесериала ему была открыта дорога в Голливуд.

Следующим проектом Брюса Уиллиса стал фильм «Заочное свидание», в котором он проявил все свои лучшие актерские качества и на него обратили внимание ведущие американские студии. Совершенно того не ожидая, в 1988 году Брюс Уиллис оказался на съемочной площадке приключенческой картины «Крепкий орешек», благодаря которой о нем заговорил весь мир. Впоследствии образ крутого парня будет сопровождать Уиллиса на протяжении всей его карьеры. Особенно ярко он проявит его в таких знаменитых лентах, как «Восход Меркурия» и «Пятый элемент». Также продолжатся съемки в сиквелах «Крепкого орешка». Несмотря на свою чрезмерную занятость, Брюс Уиллис не перестает играть музыку. Например, в фильме «Посмотри, кто еще говорит» звучит авторская композиция в его исполнении, а в 1987 году на прилавках магазинов появился дебютный альбом голливудской звезды под названием «Возвращение Бруно». 90-е годы стали не лучшим временем в актерской карьере Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис Фото: Getty

Лишь в 1994 году Квентин Тарантино пригласил его сняться в своем культовом фильме «Криминальное чтиво», который подтвердил реноме актера как высококлассного профессионала. Но до конца этого десятилетия больше интересных ролей у него не было, не считая образа главного персонажа в ленте «Шестое чувство», которая вышла на экраны в самом конце 90-х.

Наступило новое тысячелетие, и Брюс Уиллис познакомился с Робертом Родригесом, который сыграл важную роль в его творческой судьбе. Звезда Голливуда с большим удовольствием сыграл в его лентах «Планета страха» и «Город грехов». Уиллис всегда равнялся на своих старших коллег Стива Маккуина, Роберта Митчелла, Боба Хоупа, Аль Пачино и Роберта Дюваля. Они служили ему примером бескомпромиссности и творческих поисков.

На сегодняшний день актер, который имеет грандиозный зрительский успех во всем мире, не стал обладателем престижных кинопремий. Когда практически все его коллеги по съемкам в «Криминальном чтиве» были выдвинуты в качестве номинантов на премию «Оскар», Уиллис оказался за ее бортом. Не заметили и его выдающуюся роль в «12 обезьянах». Брюс относится к этому с улыбкой и наверстывает отсутствие премий гонорарами с шестью нулями.

Личная жизнь Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис Фото: Getty

Когда Уиллис снимался в знаменитом сериале «Лунный свет» с Сибилл Шепард, ему приписывали роман с этой актрисой. На самом деле между ними были лишь дружеские отношения. Приблизительно в этот же период Брюс Уиллис знакомится с молодой актрисой Деми Мур. Их сближает общее увлечение – пагубное пристрастие к спиртным напиткам. Впоследствии Деми пришлось ложиться в клинику, чтобы справиться с алкоголизмом. Когда тяга к спиртному была преодолена, Уиллис и Мур поженились. Это произошло в 1987 году, и вместе они прожили 13 лет. В браке у актеров родились три дочери. Румер появилась на свет через год после бракосочетания, Скаут – в 1991 году, а Талулу Деми Мур родила в 1994-м.

Долгое время никто из друзей и поклонников этой пары даже думать не хотел, что между ними может случиться разрыв, но, когда в 2000 году это произошло, все ждали, что Брюс и Деми через некоторое время снова воссоединятся. Этого не случилось. Когда же Мур стала женой Эштона Кутчера, который значительно моложе ее по возрасту, то стало понятно, что ждать нового витка в отношениях бывших супругов не стоит. На сегодняшний день Bruce Willis снова женат. Его избранницей стала Эмма Хеминг.

Джерело: Womans day