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    Лучшие фильмы премии «Оскар-2017»

    • Сьогодні, 10:29
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    &laquo;Оскар-2017&raquo;
    «Оскар-2017»

    Во вторник в США объявили номинантов на премию «Оскар-2017»

    Фильм «Ла-Ла Ленд» повторяет успех «Титаника» (у картины 14 номинаций на премию). Еще в конкурсе — новая картина Мэла Гибсона, «Джеки» с великолепной Натали Портман в заглавной роли и многое другое.

    Конкурс в этом году сильный как никогда — и у главной кинопремии мира есть все шансы хотя бы на год отделаться от вечных обвинений в пристрастии к эпическим сагам и социально ориентированным картинам. В фоторепортаже — кадры из фильмов-лидеров.

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    Лучшие фильмы премии «Оскар-2017»
    «Ла-Ла Ленд» («La La Land»)
    «По соображениям совести» («Hacksaw Ridge»)
    «Ограды» («Fences»)
    «Прибытие» («Arrival»)
    «Любой ценой» («Hell or High Water»)
    «Скрытые фигуры» («Hidden Figures»)
    «Манчестер у моря» («Manchester by the Sea»)
    «Лев» («Lion»)
    «Лунный свет» («Moonlight»)
    Лучшие фильмы премии «Оскар-2017»

    Джерело: Газета.Ру

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