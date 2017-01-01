Лучшие фильмы премии «Оскар-2017»
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«Оскар-2017»
Во вторник в США объявили номинантов на премию «Оскар-2017»
Фильм «Ла-Ла Ленд» повторяет успех «Титаника» (у картины 14 номинаций на премию). Еще в конкурсе — новая картина Мэла Гибсона, «Джеки» с великолепной Натали Портман в заглавной роли и многое другое.
Конкурс в этом году сильный как никогда — и у главной кинопремии мира есть все шансы хотя бы на год отделаться от вечных обвинений в пристрастии к эпическим сагам и социально ориентированным картинам. В фоторепортаже — кадры из фильмов-лидеров.
Джерело: Газета.Ру