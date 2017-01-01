Люк Бессон. Главное о сегодняшнем имениннике

Самое интересное из жизни легендарного кинорежисера

Биография

Родился: 18 марта 1959 , Париж, Франция

Знак зодиака: Рыбы

Семнадцатилетнему Бессону пришлось вернуться в Париж, где он и увлекся кинематографией. Не раздумывая, он отправился в Голливуд и проработал на подмоге несколько лет. Устав от второстепенной роли, Luc Besson вернулся на родину и отправился служить на три года в национальную армию. Все эти годы он мечтал вернуться в кино, поэтому сразу же по возвращении с головой окунулся в работу. Поначалу он ставил короткометражные музыкальные клипы и таким образом оттачивал свое мастерство.

Первой серьезной картиной, которую увидели зрители, стал черно-белый проект «Последняя битва» 1983 года выпуска. Люк не ожидал такого результата. Лента была настолько успешной, что получила приз в Авориазе. Чтобы закрепить успех, Бессон ставит фильм «Подземка» (1985 г.), в котором сыграл легендарный Жан Рено. Это было начало совместного пути двух мастеров, ставших впоследствии не только коллегами, но и близкими друзьями. Картина «Голубая бездна» была представлена в 1988 году и стала одним из лучших фильмов во Франции и во всем мире.

Люк Бессон Фото: Getty

После двух удачных проектов режиссер не собирался почивать на лаврах. В 1990 году Люк Бессон выпускает в свет картину «Ее звали Никита». Исполнительница главной роли – непревзойденная Анн Парийо. Но следующая картина «Леон» произвела в мире кинематографии настоящий фурор. Лента поразила своей драматичностью и мастерской работой актера Жана Рено и юной Натали Портман, которой было всего 12 лет. Ее актерская звезда зажглась благодаря Бессону. Многие удивятся, но культовый фильм, вошедший в пятерку лучших шедевров мирового кино, заставивший плакать у экранов миллионы зрителей, так и не получил никаких наград.

После драм и триллеров Люк Бессон внезапно решил поменять амплуа. Фантастический боевик «Пятый элемент» стал неожиданностью для публики. В ленте принимали участие такие звезды, как Гэри Олдмен, Милла Йовович, Брюс Уиллис и другие. Сценарий, радикально отличающийся от всех существующих привычных сюжетов, привлекает к просмотру более 260 миллионов человек. Кассовые сборы внушают своим масштабом.

Кинорежиссер Люк Бессон Фото: Getty

Следующий проект «Жанна д’Арк» был посвящен историческим событиям в средневековой Франции. Главную роль играла любимица режиссера Милла Йовович. Несмотря на интересную тематику сюжета успех был слабым, и зрители недооценили работу Бессона. После этого мастер решил сделать перерыв на шесть лет, отдохнуть от режиссуры и занялся продюсерством. Его стараниями вышли в свет такие фильмы, как «Поцелуй дракона», «Такси», «13-й район» и множество других.

В 2005 году он вновь вернулся к своей основной специальности и выпустил в прокат киноленту «Ангел А». Позже его привлекла тема правления короля Артура, и в свет вышли серии о жизни легендарного правителя.

Люк Бессон не относится к разряду режиссеров, которые готовы ежегодно ставить новые фильмы с сомнительным сюжетом и качеством. Для него важно представить публике картину, которая привлечет зрителя к экрану вновь и вновь. Публика ждет от мастера новых работ и понимает, что он может вновь ошарашить непривычным сюжетом и сценарием.

Личная жизнь

Люк Бессон, Виржини Бессон и Жюльетт Бессон Фото: Getty

Перед съемками картины «Никита» Люк Бессон познакомился с актрисой Анн Парийо. Через пару месяцев они поженились, и режиссер решил снять фильм, в котором жена сыграет главную роль. Брак, в котором родилась девочка Жюльетт, продлился четыре года.

С 1993 по 1997 годы режиссер состоял в гражданском союзе с Майвенн Ле Беско, сыгравшей в «Пятом элементе» роль Дивы. Родилась дочь Шанна, но пара рассталась по причине неверности Бессона.

Люк Бессон и Милла Йовович Фото: Getty

Началом новых отношений стал фильм о Жанне д’Арк, где мастер работал с Миллой Йовович. Изначально актриса произвела на режиссера отрицательное впечатление, но когда Бессон увидел красавицу без макияжа и в купальнике, он был обезоружен. Отношения переросли в настоящую любовь, и в 1997 году пара поженилась.

Но Люк не мог обуздать любовь к левым связям и вновь оступился. Из-за измены мужа Милла подала на развод. Последний брак с Виржини Силла состоялся в 2004 году, и до сих пор чета не расставалась. Возможно, мастер решил остановиться и не огорчать супругу своими любовными похождениями.