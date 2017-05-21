Мария Яремчук похвасталась татуировкой в неожиданном месте

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Украинская исполнительница Мария Яремчук поделилась фотографией новой татуировки, сделанной во Львове

Дочь народного артиста Украины Назария Яремчука, популярная певица Мария Яремчук, похвасталась перед своими поклонниками новой тату, которую девушка решила сделать в старинном городе Львове. Теперь предплечье сексапильной красавицы украшает изображение рыбы, выплывающей за условные границы нарисованного на руке прямоугольника. Подписчики уже предположили, что это та самая золотая рыбка, исполняющая все заветные желания Яремчук.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Май 21 2017 в 5:12 PDT

Напомним, что Мария Яремчук принимала участие в проекте «Голос страны», где вместе со своим наставником Александром Пономаревым девушке удалось покорить зрителей и занять четвертое место. В 2013 году с песней Tick-Tock певица успешно представила Украину на международном конкурсе «Евровидение» и подарила стране достойное шестое место.

Красавица Яремчук участвовала также в съемках украинской и российской версиях мужского журнала Maxim. В этом году девушка исполнила главную женскую роль в картине «Легенда Карпат», которую представили в Каннах.