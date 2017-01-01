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    Мэрайя Кэри запускает собственный косметический бренд

    • Сьогодні, 14:10
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    Возможно, Мэрайе Кэри и не везет в любви, но поп-дива не отчаивается и строит свою бизнес-империю. Стало известно, что певица решила запустить собственный косметический бренд.

    Партнером по новому бизнесу станет менеджер Кэри Стелла Булокникав Столпер. В первую линию бьюти-коллекции певицы войдут средства для ухода за кожей, косметика и парфюмерия. В данный момент Мэрайя уже ищет помещения для открытия своих первых магазинов на территории Беверли Хиллз и в других регионах страны, сообщает popcornnews. Первые средства из дебютной линии бренда Кэри появятся на прилавках уже в конце этого года. Ранее звезда уже имела дело с косметическим брендом — она создала коллекцию макияжа совместно с M.A.C., поэтому опыт в создании и понимание косметических потребностей покупателей у поп-певицы уже есть.

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