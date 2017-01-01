Модные заметки: 7 осенних трендов, которые актуальны уже сейчас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освойте эти тенденции раньше, чем их станут носить все!

1. Красный

От верхней одежды до платьев, обуви и аксессуаров, это цвет сезона и он вне конкуренции. В весенне-летних коллекциях он тоже часто встречается, поэтому спешите на шопинг!

2. Спортивный костюм

Теперь не только для спортзала! Выбирайте ретро-фасон в духе 80-х.

3. Викторианский воротник

Самые модные блузы и платья - с воротником-стойкой, по моде конца 19-го века. Романтично!

4. Широкие пояса

Ими можно подвязать что угодно: от пальто до блейзера или платья из джерси.