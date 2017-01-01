Модные заметки: 7 осенних трендов, которые актуальны уже сейчас
- Сьогодні, 15:24
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Освойте эти тенденции раньше, чем их станут носить все!
1. Красный
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От верхней одежды до платьев, обуви и аксессуаров, это цвет сезона и он вне конкуренции. В весенне-летних коллекциях он тоже часто встречается, поэтому спешите на шопинг!
2. Спортивный костюм
Теперь не только для спортзала! Выбирайте ретро-фасон в духе 80-х.
3. Викторианский воротник
Самые модные блузы и платья - с воротником-стойкой, по моде конца 19-го века. Романтично!
4. Широкие пояса
Ими можно подвязать что угодно: от пальто до блейзера или платья из джерси.
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