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    Шоу-біз

    Модные заметки: 7 осенних трендов, которые актуальны уже сейчас

    • Сьогодні, 15:24
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    Освойте эти тенденции раньше, чем их станут носить все!

    1. Красный

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    От верхней одежды до платьев, обуви и аксессуаров, это цвет сезона и он вне конкуренции. В весенне-летних коллекциях он тоже часто встречается, поэтому спешите на шопинг!

    2. Спортивный костюм

    Теперь не только для спортзала! Выбирайте ретро-фасон в духе 80-х.

    3. Викторианский воротник

    Самые модные блузы и платья - с воротником-стойкой, по моде конца 19-го века. Романтично!

    4. Широкие пояса

    Ими можно подвязать что угодно: от пальто до блейзера или платья из джерси.

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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