Монатик рассказал, за что ему заплатила Лобода $500

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Популярный украинский артист Монатик стал гостем авторской программы Анатолия Анатолича «Зе Интервьюер».

В интервью Анатолию Анатоличу певец откровенно рассказал о переломных моментах в жизни, долгах и о начале музыкальной карьеры.

Как оказалось, самым главным переломным моментом в творческой жизни Монатика стала песня «40 Градусов», которую исполняет Светлана Лобода.

«Это был переломный момент в моей голове. Этот был тот момент, когда я понял, что у меня получается писать женские песни», - вспоминает артист.





По словам Монатика, за песню «40 градусов» он получил гонорар в размере $500. Но как оказалось, команда Лободы пыталась поторговаться.

«Мне позвонил администратор Лободы и назвал другую сумму. Я бросил трубку, а потом задумался: «А если они ее не возьмут?» Но через некоторое время, они мне перезвонили и купили песню за $500»,- рассказал Монатик.