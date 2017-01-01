Накануне «Евровидения» Юлия Самойлова обратилась к пластическим хирургам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нет, кардинально менять внешность певица не собирается.

Все еще неизвестно, сможет ли певица выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.

Однако, несмотря на полную неопределенность, певица активно готовится к этому событию.

Фотография Юлии на приеме у пластического хирурга появилась в Instagram-аккаунте одной из московских клиник. Подпись к снимку гласит, что врач и Юлия «работают над красотой». Позже Юлия продублировала пост у себя и поблагодарила хирурга за профессионализм. Также певица отметила, что для пластических операций она еще слишком молода, но поддерживать красоту ей, как каждой девушке, необходимо.