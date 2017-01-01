Накануне «Евровидения» Юлия Самойлова обратилась к пластическим хирургам
- Сьогодні, 16:01
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Нет, кардинально менять внешность певица не собирается.
Все еще неизвестно, сможет ли певица выступить на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».
Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.
Однако, несмотря на полную неопределенность, певица активно готовится к этому событию.
Фотография Юлии на приеме у пластического хирурга появилась в Instagram-аккаунте одной из московских клиник. Подпись к снимку гласит, что врач и Юлия «работают над красотой». Позже Юлия продублировала пост у себя и поблагодарила хирурга за профессионализм. Также певица отметила, что для пластических операций она еще слишком молода, но поддерживать красоту ей, как каждой девушке, необходимо.
Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов? Расскажите, может есть любимые? #Repost @doctor_plastic_moscow ・・・ С очень милой девушкой @JSVok работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!