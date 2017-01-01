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    Нежно и трогательно: украинский глянец показал, как снимали обложку с Катей Осадчей

    • Сьогодні, 13:51
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    Зрители привыкли видеть популярную украинскую телеведущую Катю Осадчую на передовой светской жизни – в окружении голливудских знаменитостей, на красной дорожке кинофестивалей и показах ведущих модных домов.

    Но в фотосессии журнала Elle Катю Осадчую показали совсем другой – на первый план вышла тема материнства. По словам телеведущей, она легко совмещает роль мамы и любимую работу.

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    И грудное вскармливание совершенно не мешает ей быть социально активной.

    «Надеюсь, эта обложка обратит внимание на то, что кормящая женщина — это нормально. Мне кажется, важно, чтобы женщины не боялись грудного вскармливания, не думали, что это сложно, не жертвовали кормлением из-за своей социальной активности — ведь его возможно совмещать с работой», — прокомментировала съемки телеведущая.



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