Фокачча оказалась настолько жесткой, что Кидман не смогла ее прожевать и выплюнула. Когда видео с записью этого моменто попало в Сеть вчера вечером, оно начало стремительно набирать просмотры. На данный момент его посмотрело уже более миллиона человек