

Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях Николь Кидман стала гостьей популярного в США ток-шоу Эллен Дедженерес.

Однако после этого визита не только телезрители смогли увидеть, как оконфузилась актриса в эфире: небольшой отрывок из записи был выложен на youtube-канал TheEllenShow.

Помимо Кидман в студии присутствовала популярная в Америке Джада Де Лаурентис — шеф-повар. Она не только делилась секретами приготовления пищи, но и угостила Элен и Николь некоторыми блюдами, среди которых оказалась фокачча с клементинами (гибридами мандарина и апельсина-королька).

Фокачча оказалась настолько жесткой, что Кидман не смогла ее прожевать и выплюнула. Когда видео с записью этого моменто попало в Сеть вчера вечером, оно начало стремительно набирать просмотры. На данный момент его посмотрело уже более миллиона человек

Джерело: graziamagazine.ru