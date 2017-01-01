Николай Тищенко отметил день рождения без молодой жены

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Николай Тищенко

Телеведущий и ресторатор отпраздновал свое 45-летие в командировке

17 мая популярный украинский телеведущий и ресторатор отметил свой день рождения. В этом году Николай Тищенко стал ведущим проекта «Ревизор», в командировке с которым, собственно говоря, и встретил свои 45.

Съемки программы в этот день никто не отменял, да и отпуск не дали, но команда приложила все усилия, чтобы день у Николая начался с приятных сюрпризов.

Несмотря на то, что Тищенко пришлось праздновать свой юбилей без молодой жены Аллы и новорожденного сына, которого недавно крестили в Киеве, поздравления коллег и поклонников радовали его целый день.