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    Николай Тищенко отметил день рождения без молодой жены

    • Сьогодні, 08:56
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    Николай Тищенко
    Николай Тищенко

    Телеведущий и ресторатор отпраздновал свое 45-летие в командировке

    17 мая популярный украинский телеведущий и ресторатор отметил свой день рождения. В этом году Николай Тищенко стал ведущим проекта «Ревизор», в командировке с которым, собственно говоря, и встретил свои 45.

    Съемки программы в этот день никто не отменял, да и отпуск не дали, но команда приложила все усилия, чтобы день у Николая начался с приятных сюрпризов.

    Несмотря на то, что Тищенко пришлось праздновать свой юбилей без молодой жены Аллы и новорожденного сына, которого недавно крестили в Киеве, поздравления коллег и поклонников радовали его целый день.

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    «Добрий ранок! Сьогодні День народження Миколи Тищенка, ведучого проекту «Ревізор»! Цей день він зустрів з Командою у відрядженні, знімаючи для нас з вами новий сезон «Ревізора». Давайте побажаємо Миколі великого щастя – професійного і особистого! Любимо», – так в официальной группе проекта поздравили Николая.
    Не менее трогательно поздравила Николая Тищенко и его супруга Алла. «В тот день три года назад я хотела тебя убить за то, что ты встал на этого слона у самого обрыва, ведь кто-то из тайских мальчишек сказал, что тебе слабо. И так каждый раз, я как злая причитающая бабуля, а ты самый непослушный и балованый мальчуган! Невозможно выразить, объяснить и рассказать здесь, какой ты человек. Да и вообще любые слова меркнут, когда речь заходит о тебе... Есть экранный образ, а есть Ты настоящий. Чуткий, ранимый. Ты пример того самого вида Мужчин, которые занесены в Красную книгу, в тебе сочетаются честь, достоинство, сила, умение любить, прощать. Хочется сказать больше, но это личное. С Днём Рождения, Мужчина, подаривший мне веру в настоящие чувства! С Днём Рождения, Мужчина, которому я захотела сказать «Да!»! С Днём Рождения, Мужчина, который подарил мне семью мечты, и вот этого смешнючего комочка, который через год будет бегать и кричать: Мама, Папа. Я люблю тебя! P.S. Сегодня Смурф сам впервые перевернулся», – написала Алла в своем микроблоге
    «Сюрприз від Ревізорської Команди для Миколи Тищенка! День народження у відрядженні має свої переваги», – подписали фото счастливого именинника в облаке из воздушных шаров. В руке Николая – табличка «Ревизор», на которой каждый член команды оставил пожелание.
    Николай Тищенко отметил день рождения без молодой жены

    Сам же Николай поблагодарил каждого за теплые слова, но от подарков отказался в пользу благого дела.

    «Дорогие мои друзья и мои любимые подписчики, всем большое спасибо за поздравления в мой День рождения!Я знаю, что вы меня очень любите, уважаете, и я и испытаю к вам точно такие же чувства! Многие из вас задают мне вопрос, что же тебе подарить? Так вот. Сообщаю! Лучшим подарком для меня в день моего юбилея будет помощь юному футболисту Денису!», - написал Тищенко в соцсети и опубликовал ссылку перейдя по которой, поклонники и друзья могут перечислить денежные средства.

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