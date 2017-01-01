Николай Тищенко отметил день рождения без молодой жены
- Сьогодні, 08:56
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Телеведущий и ресторатор отпраздновал свое 45-летие в командировке
17 мая популярный украинский телеведущий и ресторатор отметил свой день рождения. В этом году Николай Тищенко стал ведущим проекта «Ревизор», в командировке с которым, собственно говоря, и встретил свои 45.
Съемки программы в этот день никто не отменял, да и отпуск не дали, но команда приложила все усилия, чтобы день у Николая начался с приятных сюрпризов.
Несмотря на то, что Тищенко пришлось праздновать свой юбилей без молодой жены Аллы и новорожденного сына, которого недавно крестили в Киеве, поздравления коллег и поклонников радовали его целый день.
Сам же Николай поблагодарил каждого за теплые слова, но от подарков отказался в пользу благого дела.
«Дорогие мои друзья и мои любимые подписчики, всем большое спасибо за поздравления в мой День рождения!Я знаю, что вы меня очень любите, уважаете, и я и испытаю к вам точно такие же чувства! Многие из вас задают мне вопрос, что же тебе подарить? Так вот. Сообщаю! Лучшим подарком для меня в день моего юбилея будет помощь юному футболисту Денису!», - написал Тищенко в соцсети и опубликовал ссылку перейдя по которой, поклонники и друзья могут перечислить денежные средства.