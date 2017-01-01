Новой Ларой Крофт станет Алисия Викандер

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В сети появились первые кадры приключенческого боевика

Создатели приключенческого боевика «Лара Крофт», главную роль в котором играет Алисия Викандер, показали новые фотографии со съемок. На появившихся в Сети кадрах актриса предстает в образе персонажа компьютерной игры, ставшего еще более популярным благодаря созданному на экране кинообразу.

28-летняя шведская актриса, в прошлом году ставшая лауреатом премии «Оскар», переняла у Анджелины Джоли эстафету и была выбрана продюсерами на роль новой Лары.

Когда мне предложили съемки, я очень обрадовалась, ведь Лара Крофт – это по-настоящему культовый персонаж. Я думаю, люди могут идентифицировать себя с ней по многим причинам, но для меня особенно важно видеть ее в качестве ролевой модели молодых девушек. Она пытается найти свое место в мире, связать будущее и прошлое. У нее фантастический набор качеств: она жесткая, упрямая, ранимая и способная надрать задницу любому! Лара точно отличается от моих прошлых ролей. Получила огромное удовольствие от возможности "попасть" в ее голову,– рассказала Алисия в интервью Vanity Fair.

Новая часть истории Лары Крофт посвящена юности героини, отправляющейся в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование. Российские зрители смогут увидеть фильм «Лара Крофт» весной 2018 года.





Джерело: Spletnik