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    Олег Скрипка предложил создать гетто для дебилов

    • Сьогодні, 17:57
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    Музыкант заверил, что соотношение музыки государственном языке в 25-30% - ничего не стоит

    Украинский певец, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка раскритиковал нововведения относительно украиноязычных квот на радио. Соответствующее мнение он выразил в комментарии «Украинской правде».

    Музыкант заверил, что соотношение музыки государственном языке в 25-30% - ничего не стоит, тогда как лучше всего пускать в эфир 100% песен на украинском.

    «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им ... будем петь им «Владимирский централ», - иронизирует Скрипка.

    Он подчеркнул, что хочет жить в стране, где талантливые певцы могут себе позволить выступать в лучших концертных залах – сам признается, что арендовать дворец «Украина»  ему не под силу, слишком дорогое удовольствие.

     

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