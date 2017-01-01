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    Олег Винник рассказал, для кого написал песню «Нино»

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    Кадр из клипа на песню &laquo;Нино&raquo;
    Кадр из клипа на песню «Нино»

    По словам звезды украинской эстрады, Нино – это реальная девушка

    Украинский певец Олег Винник в в ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина» рассказал, кому посвятил песню «Нино».

    «Нино – это красивая девушка, моя хорошая близкая подруга. Она не грузинка, но приехала издалека. Так случилось, что она в нужный момент смогла распорядиться моей эмоцией. Собственно тогда, когда я поздравил ее с днем рождения. Я написал ей поздравление в стихе, а она мне ответила, что наконец-то я о ней написал песню. И тогда я перечитал текст, почесал бороду и думаю «Да, Нино, что-то в этом есть», - рассказал Винник.

    По словам певца, тем не менее, песню было нелегко дописать. «Мелодика пришла сразу, а над текстом пришлось поработать дольше. Было 6-7 вариантов. Слава Богу, в итоге родились слова «Нино, с кем ты пьешь вино», - отметил Винник.

    Напомним, недавно Олег Винник также рассказал о том, как ему удается давать полторы сотни концертов в год.

     

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