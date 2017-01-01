Отец приемного сына Анджелины Джоли обвинил ее в подделке документов и незаконном усыновлении

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Анджелина Джоли вновь рискует оказаться в центре громкого скандала.

Издание The Sun опубликовало статью, в которой сообщается, что биологический отец приемного сына актрисы Мэддокса - 51-летний камбоджиец Маун Сарат - объявил о том, что его ребенок был усыновлен незаконно. По его словам, голливудская звезда использовала фальшивые документы, чтобы вывезти Мэддокса из страны.

Журналу The Sun Маун Сарат, являющийся директором благотворительной организации в Камбодже, предъявил настоящие, по его словам, документы, согласно которым он до сих пор официально является отцом Мэддокса. Как утверждают сотрудники издания, в документах действительно указано, что в 2003 году местный суд признал отцом Мэддокса Мауна.

«Мэддокс все еще мой сын, но она никогда не пыталась разобраться в этой ситуации. Я очень хочу, чтобы Камбоджа больше никогда не увидела ее снова», - заявил Маун.

Примечательно, что агент, который помог Анджелине усыновить Мэддокса - Лорин Галинда - впоследствии была приговорена к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество. Она помогла американским гражданам усыновить около 700 детей, притом что многие из них не были сиротами. Лорин тогда свою вину признала. Как отреагирует на подобное заявление Анджелина, покажет время.

Похожая ситуация возникла несколько недель назад в связи с другим приемным ребенком Анджелины - дочерью Захарой. Удочеряя 6-месячную девочку из Эфиопии, актриса была уверена, что ее родители умерли от СПИДа. Такую версию Анджелина сама озвучивала в интервью, но в 2007-м оказалось, что мать Захары жива, ее зовут Ментеваб Давит Лебизо, ее дом находится в бедной деревне, расположенной недалеко от столицы Эфиопии. Недавно Ментеваб дала интервью, в котором попросила актрису помочь ей наладить контакт с дочерью.

Джерело: Hello!