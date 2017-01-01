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    Шоу-біз

    Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян

    • Сьогодні, 16:31
    • Розсилка

    От звезды отписались уже около 100 тыс. подписчиков

    36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес. Совсем скоро число фолловеров должно было перевалить за 100 млн, однако поклонники начали отписываться от Ким. Всему виной недавние снимки в бикини из Мексики, которые пару дней назад раскритиковал журналист Пирс Морган.

    Сделанные фотографами снимки с пляжа показывают «настоящую» пышную фигуру Ким - с целлюлитом на ягодицах. Кадры мгновенно разлетелись по интернету, и фанаты заметили разницу между снимками звезды, она публикует в микроблоге, и кадрами папарацци. Поклонники стали повально отписываться от Ким, обвиняя ее в обмане.

    «Ничего настоящего», - прокомментировал один из пользователей снимок Ким в Instagram.

    «Твое тело – фальшивка», - написал другой разочарованный поклонник.

    «Фотошоп - твой лучший друг», - оставил комментарий в Twitter еще один фанат.

    От Кардашьян отписались уже около 100 тыс. поклонников, которые теперь утверждают, что фигура Ким далека от совершенства. Пока Ким никак не комментирует сложившуюся ситуацию и продолжает публиковать в своем микроблоге фотографии в обнаженном виде.

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    Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян
    Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян
    Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян
    Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян

     

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