Поклонников возмутила целлюлитная попа Ким Кардашьян

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От звезды отписались уже около 100 тыс. подписчиков

36-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян является пятой по популярности знаменитостью в Instagram после Арианы Гранде, Бейонсе, Тейлор Свифт и Селена Гомес. Совсем скоро число фолловеров должно было перевалить за 100 млн, однако поклонники начали отписываться от Ким. Всему виной недавние снимки в бикини из Мексики, которые пару дней назад раскритиковал журналист Пирс Морган.

Сделанные фотографами снимки с пляжа показывают «настоящую» пышную фигуру Ким - с целлюлитом на ягодицах. Кадры мгновенно разлетелись по интернету, и фанаты заметили разницу между снимками звезды, она публикует в микроблоге, и кадрами папарацци. Поклонники стали повально отписываться от Ким, обвиняя ее в обмане.

«Ничего настоящего», - прокомментировал один из пользователей снимок Ким в Instagram.

«Твое тело – фальшивка», - написал другой разочарованный поклонник.

«Фотошоп - твой лучший друг», - оставил комментарий в Twitter еще один фанат.

От Кардашьян отписались уже около 100 тыс. поклонников, которые теперь утверждают, что фигура Ким далека от совершенства. Пока Ким никак не комментирует сложившуюся ситуацию и продолжает публиковать в своем микроблоге фотографии в обнаженном виде.