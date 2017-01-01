Продюсер Джамалы про выходку пранкера на «Евровидении»: Седюк следил за охраной и понял, что есть попуск

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Фото из архива Игоря Тарнопольского С Джамалой после победы в Стокгольме

Игорь Тарнопольский прокомментировал организацию музыкального конкурса в Киеве

Система безопасности на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве была организована неправильно. Поэтому пранкер Виталий Седюк выжебал на сцену конкурса, где выступала Джамала и успел обнажить свои ягодицы. Об этом в интервью Live.Karabas рассказал продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский.

«После случившегося я общался с секьюрити. Была расстановка – 4 человека охраняли пятачок сцены, на котором выступала Джамала с песней «I Believe In U». Командовали охранниками люди, которые рулили эфиром. А так быть не должно. И охранники подчинились: им сказали отойти от сцены, чтобы якобы не мешать эфиру, они и отошли. И так было всякий раз, когда задействовали маленькую сцену посреди фан-зоны. Седюк явно следил за этим и понял: «Ага, тут попуск, значит, я успею сделать все, что мне надо». И сделал», - отметил Тарнопольский.

Причина того, что выходка пранкера все-таки попала в эфир, хотя ее могли заменить записанным ранее шоу – автоматизированная работа эфира. «Во время эфира процессом руководит автопилот, принять решение о переводе в ручной режим нужно быстро и одному человеку. Тут система дала сбой. Не была использована система модерации эфира, хотя официально пишется резервная копия днем ранее. Говорю по-простому: они могли переключить на другую камеру, включить резерв – этого сделано не было», - добавил Тарнопольский.

Напомним, что суд отпустил пранкера Виталия Седюка под личное обязательство и обязал Седюка прибывать по каждому требованию в суд или следственное управление Нацполиции.

Отметим, что большая часть пользователей соцсетей и украинские звезды не оценили «перформанс» пранкера.

Отметим, ранее продюсер Джамалы заявил, что вместо Русланы в финале «Евровидения» должна была выступить Lady Gaga.