Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кажется, в отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта действительно все налаживается: после душещипательного интервью актера об истинных причинах распада их брака, сердце актрисы растаяло и она решила дать второй шанс своему почти бывшему мужу.

По сообщениям инсайдеров, Джоли собирается прикупить дом рядом с Питтом не только ради детей, а еще и для того, чтобы общаться с актером.

Более того, пока еще супруги созваниваются каждый день: «Вначале они обсуждали исключительно детей, но со временем они начали разговаривать об их будущем и приостановления бракоразводного процесса», — признался инсайдер журналистам Hollywood Life.

Впрочем, об окончательном примирении и возобновлении семейной жизни пока говорить рано: источники сообщают, что Питт и Джоли пока скрывают свое общение от детей, дабы их не травмировать еще раз. «Они начали думать об избежании развода, но пока не знают, смогут ли они решить все проблемы. Но их связывает очень многое», — признается инсайдер.

Шутка это или нет, однако в своем интервью Брэд признался, что все еще любит Анджелину, а актриса, в свою очередь, очень тепло отреагировала на его слова. «Она очень тронута тем, что он сказал. Это напомнило ей о том Питте, в которого она влюбилась», — рассказали как-то друзья актрисы. Так, может, эпоха ДжолиПитта возродится? 1 з 26 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru