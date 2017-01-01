Шутка это или нет, однако в своем интервью Брэд признался, что все еще любит Анджелину, а актриса, в свою очередь, очень тепло отреагировала на его слова. «Она очень тронута тем, что он сказал. Это напомнило ей о том Питте, в которого она влюбилась», — рассказали как-то друзья актрисы. Так, может, эпоха ДжолиПитта возродится?

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Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день
Развода не будет? Брэд Питт и Анджелина Джоли созваниваются каждый день