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    Робби Уильямс заявил, что хотел бы представлять Россию на «Евровидении»

    • Сьогодні, 06:42
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    Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает «Евровидении-2017» и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе.

    «Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

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    Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году и был так поражен его номером, что даже захотел позаимствовать идею для своего шоу, пишут РИА Новости.

    Напомним, что международный песенный конкурс пройдет в Киеве. 

    Защищать честь России на «Евровидении-2017» отправляют Юлию Самойлову.

    Но сможет ли представительница России выступить в Киеве – пока неизвестно, т.к. Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

    По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

    В свою очередь, представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В одном из интервью девушка рассказала, что ехала туда порадовать людей, и все прошло замечательно.

    «Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова. 

    Как стало известно сегодня, СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украины для Юлии Самойловой.

    «Закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины», - сказал глава СБУ Василий Грицак.

    В свою очередь, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что они не будут искать замену Самойловой.

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