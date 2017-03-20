Робби Уильямс заявил, что хотел бы представлять Россию на «Евровидении»
- Сьогодні, 06:42
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Британский певец Робби Уильямс заявил, что обожает «Евровидении-2017» и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе.
«Я обожаю «Евровидение». Там все так красочно, грандиозное шоу. Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».
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Он признался, что смотрел выступление Сергея Лазарева на конкурсе в прошлом году и был так поражен его номером, что даже захотел позаимствовать идею для своего шоу, пишут РИА Новости.
Напомним, что международный песенный конкурс пройдет в Киеве.