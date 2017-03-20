Робби Уильямс заявил, что хотел бы представлять Россию на «Евровидении»

Защищать честь России на «Евровидении-2017» отправляют Юлию Самойлову.

Но сможет ли представительница России выступить в Киеве – пока неизвестно, т.к. Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы».

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

В свою очередь, представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В одном из интервью девушка рассказала, что ехала туда порадовать людей, и все прошло замечательно.

«Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове», – сказала Самойлова.

Как стало известно сегодня, СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украины для Юлии Самойловой.

«Закон должен быть один для всех. Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины», - сказал глава СБУ Василий Грицак.

В свою очередь, пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что они не будут искать замену Самойловой.