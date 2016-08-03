Родители Дженнифер Лоуренс недовольны ее романом с 47-летним режиссером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О том что 26-летняя звезда «людей Икс» и «Пассажиров» Дженнифер Лоуренс встречается с разменявшим четвертый десяток режиссером Дарреном Аронофски, СМИ узнали сравнительно недавно – и вот теперь стало известно, что родители актрисы не в восторге от ее новых отношений.

Пара встречается уже несколько месяцев.

Сначала артисты долго отрицали свои отношения, открещиваясь ото всех сплетен, порождаемых прессой и поклонниками, а потом, когда папарацци несколько раз сфотографировали Дженнифер и Даррена вместе, перестали скрывать свои чувства друг к другу. И все бы ничего, но родители Дженнифер не одобряют ее роман с мужчиной, который старше ее на 21 год — Даррен практически ровесник главы семьи Лоуренс.

«Родные советуют Джен бросить Даррена и найти возлюбленного, более подходящего ей по возрасту. Однако актриса уверена в своих чувствах к режиссеру и ждет от него предложения руки и сердца — тогда ее родители будут вынуждены смириться с происходящим», — рассказал инсайдер американской версии журнала OK!

Впрочем, по слухам, роман между артистами уже переживает сложный период из-за

другой женщины - Шарлиз Терон, которая и раньше привлекала Даррена Аронофски.

Сейчас Аронофски работает над новым проектом вместе с Терон. Со слов инсайдера, приближенного к Лоуренс, Джен переживает из-за этого, боясь, что рабочие отношения между ними могут перерасти со временем в романтические (как это, случилось с самой Дженнифер, ведь ее роман с Дарреном тоже начался на съемках).

Джерело: popcornnews