Самые красивые: на престижной церемонии выбрали самых привлекательных звезд Украины

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Тина Кароль

Знаменитости щеголяли на красной дорожке в роскошных нарядах

На выходных в Киеве состоялась церемония «Viva! Самые красивые-2017». Самой красивой женщиной по версии премии стала певица и тренер проекта «Голос країни-7» Тина Кароль, а самым красивым мужчиной – ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, сообщает «ТСН. Гламур».

Тина пополнила свою коллекцию наград как самая красивая уже в третий раз: Артистка получала победу в этой номинации в 2008-м и 2009-м годах. Чтобы дать шанс еще кому-то взять статуэтку победительницы от Viva, свою кандидатуру Тина Кароль в следующем году официально снимает из номинаций.

Стоит заметить, что некоторым нарядам украинских звезд могут позавидовать даже голливудские модницы.

Так, «самая красивая женщина» Тина Кароль выбрала блестящее обтягивающее платье синего цвета, расшитое камнями с акцентом на пикантном декольте.

Светская львица Светлана Вольнова удивила немалой шляпой из перьев, а суперблондинка Оля Полякова поражала роскошной фигурой в изысканном красном платье до пола.

Отметим, что певица и тренер «Голоса країни» Джамала стала победительницей в дополнительной номинации «Viva! Самые красивые-2017», а именно – «Гордость страны». Свою награду артистка посвятила любимому.