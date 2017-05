Розсилка ВІДПРАВИТИ

Участник «Евровидения» от Сан-Марино Джимми Уилсон

Участники международного песенного конкурса, которые покорят женские сердца

Прекрасная половина человечества ежегодно смотрит «Евровидение» не только ради любимых песен, но и для того, чтобы лицезреть обаятельных и привлекательных мужчин. «Скотч» уже писал о самых красивых конкурсантках, пришло время сказать и о самых привлекательных мужчинах.

Италия. Франческо Габбани

Главный претендент на победу в конкурсе по версии букмекеров и музыкальных критиков -итальянский певец Франческо Габбани. Он еще с детства был окружен музыкой, его семья владела единственным музыкальным магазином в городе. В возрасте четырех лет Франческо начал играть на барабанах, а в девять лет - на гитаре. Так музыка стала смыслом его жизни.

Слава пришла к нему с победой в конкурсе для новичков итальянского фестиваля «Сан-Ремо – 2016», где он исполнил песню Amen завоевав также и специальную премию критиков.

Последние пять лет Габбани встречается с тату-мастером Далилой Иарделлой. Как и Франческо, Далила родилась и выросла в Карраре. На теле девушки есть несколько больших татуровок, а вот у Габбани пока нет ни одной.

«После стольких лет совместной жизни я плохо себе представляю жизнь без Далилы», - поделился Габбани в одном из своих интервью.

Франческо Габбани

Швеция. Робин Бенгтссон

Голубоглазый Робин Бенгтссон увлекался музыкой с раннего детства, в 13 лет играл на гитаре и трубе.

В 2008 году Робин принял участие в музыкальном реалити-шоу Idol, и занял там 3-е место. В следующем году он подписал контракт с лейблом Merion Music, после чего выпустил свой сингл Another Lover's Gone. В 2016 году Робин успешно дебютировал в шведском национальном отборе Melodifestivalen 2016, где выступив с песней Constellation Prize он проходит в финал, заняв там 5-е место.

В одном из опросов, проведенных на популярном сайте о знаменитостях, 82% пользователей назвали Робина Бенгтссон геем, а 7% предположили, что певец является бисексуалом. Посетители сайта поделились, что на подобные мысли их наталкивает внешность артиста и манера поведения.

Робин Бенгтссон

Ирландия. Брендан Мюррей

Обаятельный 20-летний певец из Ирландии Брендан Мюррей вырос в Туаме, графство Голуэй, Ирландия.В 2014 году Мюррей вошел в состав группы Hometown, созданной Луи Уолшем.

Группа достигла значительных успехов в своей стране, выпустила несколько синглов.

Дебютный альбом Hometown вышел в ноябре 2015 года и достиг 4-й позиции чартов Ирландии, после чего было объявлено, что группа берет перерыв на неопределенный срок.

Луи Уолш восхищен Бренданом, он описывает его как «удивительного певца»: «Его голос настолько уникален, я никогда не слышал ничего подобного».

Брендан Мюррей

Хорватия. Жак Худек

Жак Худек - ведущий певец молодого поколения хорватских вокалистов и начал свою карьеру в 2000 году. За последние 16 лет, его оригинальные выступления на различных музыкальных концертах покоряли зрителей всех возрастов.

Богатая дискография Жака имеет 13 альбомов, которые были сертифицированы серебром (5 раз), золото, платина и бриллиант.

Он также является наставником в шоу «Голос Хорватии» и провел тысячи концертов на протяжении многих лет.

Безупречное пение Жака, смелые выступления и оригинальность, смогли поднять его планку для других исполнителей. Его особенно любят и уважают за гуманитарную работу с людьми с ограниченными возможностями и детьми.

Жак Худек

Израиль. Имри Зив

Молодой певец и актер Имри Зив Он родился в Израиле в 1991 году, имеет румынские и украинские корни.

Зив учился в средней школе Илан Рамон, где был частью мужской музыкальной группы.

На службе в армии, он пел в составе музыкальной группы Армии обороны Израиля.

В 2012 году принимал участие во втором сезоне проекта «Голос» (Израиль), его наставником стал певец Рами. В проекте Имри дошел до поединков, после чего был ликвидирован.

Имри Зив выступал в качестве бэк-вокалиста, у представителей Израиля на «Евровидении» 2015 и 2016 годов.

Имри Зив

Кипр. Ховиг

Ховиг родился в 1989 году на Кипре. Изучал маркетинг и работал в офисе, но быстро отказался от этого, чтобы начать карьеру певца. Он научился играть на гитаре и фортепиано, а также изучал джаз и вокал. Его первым крупным достижением было 2-е место в музыкальном конкурсе в Ларнаке. Овиг стал известен благодаря участию во втором сезоне греческой версии шоу X Factor в 2009 году, где он финишировал на седьмом месте. Он дважды пытался попасть на конкурс «Евровидение»: в 2010 году он участвовал в национальном отборе Кипра с песней Goodbye, заняв в итоге 3-е место и в 2015 с песней Stone in a River, заняв 4-е место.

Ховиг

Сан-Марино. Джимми Уилсон

Джимми Уилсон - певец и автор песен, родился в Детройте, штат Мичиган (США).

Он приехал в Европу как звезда мюзикла Майкла Джексона Sisterella и в настоящее время живет в Германии.

В 2010 году он сыграл роль президента Обамы в мюзикле Hope.

Новым витком его карьеры стало сотрудничество с легендарным продюсером Ральфом Зигелем и Валентиной Монетой, вместе с которой он примет участие в конкурсе «Евровидение-2017» от Сан-Марино с песней «Spirit of the Night».

Его жизненный девиз – «жизнь - это путешествие, наслаждайся поездкой».

Джимми Уилсон

Румыния. Алекс Флоря

Молодой румынский певец на международном песенном конкурсе выступит в паре с певицей Илинкой.

Алекс Флоря ранее был участником шоу X Factor (2014 год), а также участником 5-го сезона шоу «Голос Румынии» (2015 год). Начал петь в возрасте 16 лет, в настоящее время обучается на факультете Искусств Университета Ovidius в Констанце.

Алекс Флоря

Эстония. Койт Тооме

Койт Тооме - эстонский певец, актер. С 1994 года он был участником дуэта Code One, после 4 лет существования дуэт распался. В 1998 году Койт уже представлял Эстонию на Евровидении, тогда он выступил с песней Mere lapsed, и занял 12 место. В этом году Койт выступит на конкурсе вместе с певицей Лаурой.

В настоящее время встречается с моделью Кайей Трийсой, которая в 2008 году родила ему дочь Ребекку.

Койт Тооме

Словения. Омар Набер

Омар Набер - словенский певец и композитор, аранжировщик, играет на гитаре, бас-гитаре и фортепиано, занимается музыкой с 16 лет. Стиль, в котором работает Набер, можно описать как мелодичный поп и поп-рок с акцентом на сильный вокал. Омар в разные годы четыре раза участвовал в национальном отборе «Евровидения» в Словении: в 2009-м году с песней I Still Carry On, в 2011-м с песней Bistvo skrito je očem, в 2014 году с песней I Won't Give Up, и в 2017-м с песней On My Way. В этом году Омару, наконец, улыбнулась удача: он победил в национальном отборе Словении с песней On My Way и получил право представлять Словению на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Омар Набер