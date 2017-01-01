Шоу фриков: топ-10 самых эпатажных участников «Евровидения»

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Коллаж: «Главком» «Евровидение» давно славится, как конкурс очень необычных музыкантов

Самые необычные конкурсанты за всю историю музыкального конкурса

«Евровидение» давно славится в музыкальном мире, не только, как песенный конкурс, но и как эпатажное шоу. Этим обстоятельством успешно пользуются европейские исполнители, поражая своими вычурными образами и будоража воображение зрителей. Нередко, именно необычный вид участников становится решающим фактором в победе на конкурсе. В списке фриков «Еровидения» давно значатся Дана Интернэшнл, Кончита Вурст, и, конечно же, украинская Верка Сердючка. «Скотч» вспомнил десять самых запоминающихся фриков международного песенного конкурса.

«Чингисхан». Германия

Первыми фриками «Евровидения» стала немецкая культовая группа «Чингисхан». Интересно, что коллектив был создан буквально за шесть недель до национального отбора конкурса в Германии. В 1979-м году артисты привлекали внимание своими странными нарядами, собранными из элементов одежды монгольских племен. Сейчас это удивительно, но тогда группа, чей хит Dschinghis Khan по сей день крутят на дискотеках, заняла лишь четвертое место.

Baby Doll. Югославия

Девушка в образе куклы Барби удивляла поклонников конкурса в далеком 1991-м году. Странный наряд, не менее странная подтанцовка и песня, которая не вошла в десятку лучших – так кратко можно описать выступление певицы. Тем не менее, номер артистки явно подходит для рейтинга «самых странных».

Дана Интернэшнл. Израиль

Дана - первая звезда-трансгендер «Евровидения», чей эпатажный образ принес ей не только всемирную славу, но и заслуженную победу. Барышня исполнила песню Divа и поразила зрителей не только внешним видом, но и сильным вокалом.

Обогнали, но недалеко от Михалиса Ракинтзиса ушли трио трансвеститов из Словении «Sestre» вышедшие на сцену в костюмах стюардесс. Мисс Марлена, Дафни и Императрица не смогли подняться выше 13-го места, хотя их песня «Только любовь» смогла завоевать любовь зрителей.

«Сестры». Словения

В 2002 году зрителей конкурса поражало трио трансвеститов из Словении Sestre. Артисты вышли на сцену в костюмах стюардесс. Мисс Марлена, Дафни и Императрица поднялись выше 13-го места, хотя их песня «Только любовь» смогла завоевать любовь зрителей.

Lordi. Финляндия

Еще одни прославленные фрики конкурса, которые одержали победу в музыкальном шоу, - финская группа Lordi, ужасавшая своими костюмами. Нетипичные образы, яркое пиротехническое шоу так повлияли на фанов «Евровидения», что «монстры из Финляндии» с тяжелой музыкой стали победителями конкурса популярной музыки.

Азис. Болгария

Поп-фолк певец из Болгарии Азис запомнился зрителям конкурса даже несмотря на то, что не был основным участником конкурса, а выступал лишь на бэк-вокале у певицы Марианны Поповой. Азис «засветился» на конкурсе в 2006 году, в том же году, когда победили Lordi. Брутальный певец с белыми волосами и аккуратной бородой является открытым гомосексуалистом и не стесняется своей ориентации. В 2006 году музыкант заключил неофициальный брак со своим другом Ники Китаеца. Более того, у Азиса есть дочь — Рая Васильева, которую родила его подруга певица Гала. Кроме того, мужчина даже был избран почетным председателем одной из политических партий Болгарии и возглавил комиссию по культуре.

Верка Сердючка. Украина

Яркая звезда украинской поп-сцены Верка Сердючка поехала на «Евровидение» в 2007 году. Андрею Данилко не хватило лишь немного заветных баллов, чтобы стать первым. Верка Сердючка заняла второе место и прославила Украину, как страну с развитой поп-культурой.

Индюк. Ирландия

В следующем, 2008 году, «Евровидение» снова принимало эпатажных исполнителей. Одним из них стал поющий игрушечный индюк Дастин. Дастин — герой известной в Ирландии детской передачи, на песенном конкурсе номер с треском провалился. Возможно, в этом была вся соль задуманного номера, ведь Ирландия побеждала на «Евровидении» уже 7 раз и решила повременить со следующей победой.

Кончита Вурст. Австрия

«Бородатая женщина» взорвала европейский песенный конкурс в 2004 году. Кончита Вурст оказалась альтер-эго австрийского музыканта Томаса Нойвирта. Тем не менее, без скандала на конкурсе не обошлось – толерантное и терпимое европейское общество долго переваривало победу необычного артиста. Таким образом, музыкант добился основной цели своего выступления – с помощью него он хотел, чтобы люди задумались о природе инаковости, ксенофобии и толерантности. На конкурсе максимальные 12 баллов Кончита получила сразу от 13 стран — Бельгии, Финляндии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.

Недавно, кстати, Нойвирт заявил о «самоубийстве Кончиты» - по словам Тома, образ «бородатой женщины больше ему не нужен».

Славко Калезич. Черногория

В этом году внимание зрителей конкурса приковывал черногорский певец Славко Калезич. «Коса до пояса», выбритая голова, необычный наряд сделали свое дело и обеспечили популярность артисту, но, увы, не победу. После первого полуфинала яркий и своеобразный Калезич выбыл из конкурса.