Скандальная Лобода продолжает гастролировать на территории РФ

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Светлана Лобода не перестает удивлять.

Несмотря на то, что в Украине идет война, украинская певица Светлана Лобода продолжает давать концерты на территории России.

При этом, певица не стесняется анонсировать мероприятия в соцсетях и регулярно публикует короткие видеоролики с концертов.

Так, в частности, своей странице в Instagram она написала, что 27-го мая вместе с Александром Реввой будет вести премию российского музыкального телеканала RU TV, которая пройдет в Crocus City Hall.

К слову, в Москву приедет не только Лобода. На церемонию собираются многие украинские звезды. Как сообщает официальный сайт премии, приехать согласились Вера Брежнева, группа «Время и Стекло», Елка, Quest Pistols Show, Ани Лорак и даже Анна Седакова, которая недавно родила третьего ребенка.