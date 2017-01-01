  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Скандальная Лобода продолжает гастролировать на территории РФ

    • Сьогодні, 10:31
    • Розсилка

    Светлана Лобода не перестает удивлять.

    Несмотря на то, что в Украине идет война, украинская певица Светлана Лобода продолжает давать концерты на территории России.

    Читайте також

    При этом, певица не стесняется анонсировать мероприятия в соцсетях и регулярно публикует короткие видеоролики с концертов.

    Так, в частности, своей странице в Instagram она написала, что 27-го мая вместе с Александром Реввой будет вести премию российского музыкального телеканала RU TV, которая пройдет в Crocus City Hall.

    -7_03

    К слову, в Москву приедет не только Лобода. На церемонию собираются многие украинские звезды. Как сообщает официальный сайт премии, приехать согласились Вера Брежнева, группа «Время и Стекло», Елка, Quest Pistols Show, Ани Лорак и даже Анна Седакова, которая недавно родила третьего ребенка.

    -8_02
    Читайте також
    Світлана Лобода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ