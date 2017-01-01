Пиар или ДТП? Команда скандальной Лободы разбила «Роллс-Ройс» за 20 млн гривен

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Скандальная Лобода

На съемках нового видео певицы пострадал эксклюзивный Rolls-Royce ручной сборки

Невнимательность героя клипа едва не стоила менеджменту скандальной певицы $40 тыс. О случившемся инциденте с дорогостоящим авто поспешила сообщить продюсер скандальной певицы Нателла Крапивина на своей страничке в Instagram: «На мой взгляд, мы сняли абсолютно сумасшедший и ни на что не похожий клип. Мы разбили Rolls-Royce, и при этом остались абсолютны счастливы».

16 апреля состоялись съемки клипа Лободы на трек «Случайная», которые продлились более двух суток и не обошлись без сюрпризов.



Во время работы над одной из главных мизансцен, в которой певица по сюжету возвращается домой после очередного концерта, где на парковке ее караулят папарацци, главный герой, совершая движение задним ходом, не справился с управлением арендованного «Роллс-Ройса» и въехал в железные ворота, повредив бампер, фару и заднее крыло машины.

При этом артистка находилась в салоне автомобиля. Отделавшись испугом и ушибами, съемки пришлось приостановить на пару часов. По легенде пиарщиков Лободы, владельцы авто якобы оказались давними поклонниками артистки, которая слишком часто выступает в России, и отнеслись к случившемуся на площадке с пониманием: счет, в котором общий размер урона автомобиля составил около $40 тыс., менеджменту певицы решили не предъявлять.

Отметим, что стоимость «Роллс-Ройса Фантома» на украинском авторынке варьируется от 17 до 20 миллионов гривен.

Напомним, что Лобода и ее продюсер оказались в центре громкого скандала. В воскресенье, 5 марта, во время съемок дома знаменитости на съемочную группу телеканала «1+1» с оружием напали охранники певицы.

Автомобиль журналистов был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю автомобиля, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

Однако, по словам пресс-службы артистки, никакого влияния, кроме устных замечаний помощника Лободы, на съемочную группу оказано не было.