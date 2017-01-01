Скандальный Дорн прокомментировал отмену своего концерта в Одессе
- Сьогодні, 12:45
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Розсилка
Певец заявил, что концерт отменили из-за безопасности фанов и артиста
Украинский скандальный певец Иван Дорн, который вчера сообщил российским СМИ об отмене концерта в Одессе, прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Соответствующий пост артист разместил на своей странице в Instagram.
По словам Дорна, ему искренне жаль, что «многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают команду отменить концерт 9-го июня в одесском клубе Ibiza».
«Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку превыше всего», - переживает певец за своих поклонников.
Напомним, Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.
После этих высказываний в соцсетях разразился настоящий скандал.
Несколько политических организаций объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.