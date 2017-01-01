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    Скандальный Дорн прокомментировал отмену своего концерта в Одессе

    • Сьогодні, 12:45
    • Розсилка
    Иван Дорн
    Иван Дорн

    Певец заявил, что концерт отменили из-за безопасности фанов и артиста

    Украинский скандальный певец Иван Дорн, который вчера сообщил российским СМИ об отмене концерта в Одессе, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

    Соответствующий пост артист разместил на своей странице в Instagram.

    По словам Дорна, ему искренне жаль, что «многочисленные открытые угрозы о готовящихся провокациях вынуждают команду отменить концерт 9-го июня в одесском клубе Ibiza».

    «Я не могу подвергнуть опасности нашу большую семью фанов и допустить отработку спецэффектов со слезоточивым газом. Безопасность и здоровье всех, кто любит музыку превыше всего», - переживает певец за своих поклонников.

    Напомним, Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО. 

    После этих высказываний в соцсетях разразился настоящий скандал. 

    Несколько политических организаций объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.

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