Сомнительный успех: песня украинской группы стала саундтреком к рекламе McDonald’s



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несколько дней назад на отечественном телевидении вышла серия роликов McDonald’s, в которых звучит трек «You’ve Got to Move» украинской группы Brunettes Shoot Blondes.

Реклама посвящена конкурсу рецептов самого знакового блюда бренда – бургера.

«Конечно, нам очень приятно сотрудничество с таким большим брендом как McDonald’s. Интересно, что песня выстрелила спустя 7 лет после написания. Для нас это хороший знак – значит мелодии остаются актуальными. Правда, пришлось полностью переписать текст, переделать звучание, чтобы вдохнуть в нее жизнь. Мы планируем переиздать «You’ve Got to Move» в составе EP, который выйдет в этом году», – прокомментировал новость фронтмен Андрей Ковалев.

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.