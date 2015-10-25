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    Шоу-біз

    Сомнительный успех: песня украинской группы стала саундтреком к рекламе McDonald’s

    • Сьогодні, 14:18
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    Несколько дней назад на отечественном телевидении вышла серия роликов McDonald’s, в которых звучит трек «You’ve Got to Move» украинской группы Brunettes Shoot Blondes.

    Реклама посвящена конкурсу рецептов самого знакового блюда бренда – бургера.

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    «Конечно, нам очень приятно сотрудничество с таким большим брендом как McDonald’s. Интересно, что песня выстрелила спустя 7 лет после написания. Для нас это хороший знак – значит мелодии остаются актуальными. Правда, пришлось полностью переписать текст, переделать звучание, чтобы вдохнуть в нее жизнь. Мы планируем переиздать «You’ve Got to Move» в составе EP, который выйдет в этом году», – прокомментировал новость фронтмен Андрей Ковалев. 

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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