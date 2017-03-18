Спортивный шик: Рианна в баскетбольных шортах, шубе и розовых сапогах

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Рианну можно назвать настоящей королевой спортивного шика: никто так часто не миксует разнообразные худи, футболки, штаны и шорты с шубами, сложносочиненными дизайнерскими украшениями и необычной обувью.

Однако недавний выход Рианны на публику произвел настоящий фурор: певица появилась на улице Нью-Йорка в нежно-голубых баскетбольных шортах и толстовке в тон, дополнив комплект шубой из белого меха. Завершили образ ядовито-розовые сапоги на шпильке, очевидно доставленные в 2017 год прямиком из начала двухтысячных.

RiRi spotted out and about in NYC Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily) Мар 18 2017 в 6:42 PDT

Надо заметить, что небесно-голубой цвет в последнее время стал настоящим фаворитом 29-летней певицы. На недавнем показе в Париже, Рианна представила коллекцию для бренда Puma, куда включила не только свои любимые сочетания спортивных костюмов с меховыми пальто, но и много моделей именно этого оттенка.

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Джерело: graziamagazine.ru