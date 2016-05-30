Спустя десять лет: неординарная Katya Chilly пришла на «Голос країни»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В это воскресенье зрители увидят шестой эпизод «слепых прослушиваний» вокального шоу «Голос країни».

Главным сюрпризом нового эпизода станет появление на сцене шоу «Голос країни» легендарной украинской певицы Katya Chilly, которой не было на экранах более 10 лет.

«Я пришла на проект «Голос країни», чтобы петь. Мне интересно, узнают ли мой голос тренеры. Моя страсть в давнем украинском пении, – рассказывает Katya Chilly. - У меня есть ощущение, что «Голос країни» - это не конкурс, это возможность показать миру то, кем я есть».

Katya Chilly

Узнают ли неординарный голос певицы Сергей Бабкин, Тина Кароль, Джамала и Потап?

По материалам: ТСН