Ставка на красный: очаровательная Кейт Миддлтон в изящном костюме от Armani

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом и его братом принцем Гарри посетила новую школу в Лондоне

35-летняя звездная красотка появилась на открытии новой государственной школы The Global Academy в боро Хиллингдон – самом западном районе Лондона, в элегантном образе. Поклонница лаконичных и сдержанных нарядов выбрала для ответственного мероприятия красный костюм от Armani – элегантный комплект из юбки и пиджака на змейке.

По данным британских журналистов, костюм обошелся Кейт в нескромные 850 долларов. Образ герцогини дополняли ее любимые туфли-лодочки нюдового цвета и клатч в тон.

Макияж Кейт был классическим – минимум косметики, естественный оттенок губ, розовые румяна и немного теней для глаз и туши для ресниц.

Beauty-образ красотки завершали кокетливые и романтичные локоны - фирменная прическа, с которой в последнее время звезда регулярно появляется на публике.

Джерело: beauty.ua