Кадиров, який приїхав вітати Путіна, не зміг без сторонньої допомоги зняти верхній одяг (відео)

Раніше опозиційні російському режиму ЗМІ писали, що голова Чечні смертельно хворий. Останнім часом почастішали чутки про прогресування хвороби

Голові Чечні Рамзану Кадирову знадобилися одразу два помічники, аби зняти куртку після приїзду у Великий Кремлівський палац на чергову так звану інавгурацію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Відповідне відео з’явилося у соціальних мережах.

«Привітати царя з переплутаницею прибув Кадиров. Судячи з «поясу шахеда», він у чудовій формі і жити йому залишилося недовго і нещасливо. Як і має бути з кожним зрадником і катом свого народу», – йдеться у коментарі до відео у мережі Х.

На відео видно, як Кадиров повільно піднімається сходами і починає знімати верхній одяг. Скинувши куртку з плечей, він заплутався у її рукавах і лише за допомогою двох помічників зміг звільнитися від зайвого одягу.

При цьому лідер Чечні, який не може самостійно роздягнутися, збирається «у цьому місяці взяти Одесу і Харків» і змусити «цього Зеленського підписати всі папери, які необхідні для Росії». Щоправда, у якому саме місяці, він не уточнив.

Нагадаємо, Кремль зіткнувся з проблемою, яку сам собі створив, вибудувавши у Чечні модель одноосібної влади. Але стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання, і тепер Москві необхідно оперативно вирішувати, як зберегти стабільність після смерті чеченського диктатора. «Нова газета. Європа» провела масштабне розслідування , у якому з’ясувала, чому так часто зникає з публічного поля і чим хворіє Рамзан Кадиров.

У січні 2019 року лікарі вперше поставили Кадирову діагноз «некроз підшлункової залози», після цього він почав брати відпустки через «тимчасову непрацездатність».

Очільник Чечні Рамзан Кадиров після публікації розслідування про його хворобу опублікував у соцмережах відео на якому він тренується у тренажерному залі.

Відео супроводжується піснею, яка закінчується словами: «Дай бог, рідний, вічність ти живи».

Варто зазначити, що вагу, яку піднімає Кадиров, не можна назвати значною. Тому таке відео навряд стане доказом про перебування глави Чечні у хорошій фізичній формі.