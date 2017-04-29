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    Телеведущая Марина Леончук показала, как правильно садить картошку

    • Сьогодні, 11:36
    • Розсилка
    Марина Леончук
    ivona.bigmir.net
    Марина Леончук

    Для многих майские праздники - прекрасная возможность поехать на природу всей семьей с мангалом на шашлыки. Но не для всех.

    Вот например, украинская телеведущая Марина Леончук показала, что шашлык- не главное в жизни. 

    В жизни главное - посадить картошку! Поклонники телеведущей поддержали телеведущую в комментариях:

    «Вы разрушили мой стереотип, что знаменитым людям это чуждо! Аж спина и руки после посадки картошки, не так болеть начали», - пишут фолловеры.

    «Вот почему Вас на этой неделе в эфире не было», - шутливо прокомментировали снимок поклонники телеведущей в Instagram.

    Follow me! #сельскаяромантика #всенакартошку

    Публикация от Марина Леончук (@marina_leonchuk)

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