Телеведущая Марина Леончук показала, как правильно садить картошку

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ivona.bigmir.net Марина Леончук

Для многих майские праздники - прекрасная возможность поехать на природу всей семьей с мангалом на шашлыки. Но не для всех.

Вот например, украинская телеведущая Марина Леончук показала, что шашлык- не главное в жизни.

В жизни главное - посадить картошку! Поклонники телеведущей поддержали телеведущую в комментариях:

«Вы разрушили мой стереотип, что знаменитым людям это чуждо! Аж спина и руки после посадки картошки, не так болеть начали», - пишут фолловеры.

«Вот почему Вас на этой неделе в эфире не было», - шутливо прокомментировали снимок поклонники телеведущей в Instagram.