Участников ждут новые правила на вокальных боях «Голоса країни»

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Один из тренеров «Голоса» Сергей Бабкин

Тина Кароль, Сергей Бабкин, Джамала и Потап будут «похищать» неограниченное количество чужих подопечных

В это воскресенье, 12 марта, в проекте «Голос страны 7» на телеканале «1+1» начнется новый этап - «вокальные бои».

Команды Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль укомплектованы шестнадцатью талантливыми вокалистами, из которых их наставники сформируют дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из «вокального боя» и продолжить участие в проекте сможет только один участник.

В этом году в правилах «вокальных боев» появилось новшество: каждый тренер может «украсть» неограниченное количество понравившихся вокалистов из другой команды.

«Украденный» участник отправляется в специальную «неоновую комнату», где на четырех стульях могут разместиться спасенные каждым из тренеров вокалисты.

Накал страстей усиливается за счет того, что «украденный участник» до последнего не знает, останется ли он в проекте, ведь тренер в любой момент может спасти другого вокалиста и отдать ему место в «неоновой комнате».

В свою очередь Джамала призналась, что она слышала, как происходят «баттлы», поэтому больше всего боялась именно этого этапа.