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    Ушел из жизни автор хита Children Роберт Майлз

    • Сьогодні, 14:06
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    На острове Ибица, что в Испании, на 48-м году ушел из жизни итальянский композитор и продюсер электронной музыки Роберто Кончина, более известный как Роберт Майлз.

    В Испании скончался итальянский продюсер и диджей Роберт Майлз. Его настоящее имя - Роберто Кончина. Музыканту было 47 лет, он ушел из жизни 9 мая из-за серьезного заболевания, пишет Trance Hub.

    Мировая слава обрушилась на Роберта Майлза в 90-е после того, как он написал в 1994 году композицию Children.

    Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

    Роберта Майлза также считают родоначальником жанра «дрим-хаус»

    Robert Miles ft. Maria Nayler — One & One (Original Version)

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