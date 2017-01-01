Ушел из жизни автор хита Children Роберт Майлз

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На острове Ибица, что в Испании, на 48-м году ушел из жизни итальянский композитор и продюсер электронной музыки Роберто Кончина, более известный как Роберт Майлз.

В Испании скончался итальянский продюсер и диджей Роберт Майлз. Его настоящее имя - Роберто Кончина. Музыканту было 47 лет, он ушел из жизни 9 мая из-за серьезного заболевания, пишет Trance Hub.

Мировая слава обрушилась на Роберта Майлза в 90-е после того, как он написал в 1994 году композицию Children.

Композитор записал шесть студийных альбомов. Релиз его последней пластинки под названием Th1rt3en состоялся в 2011 году.

Роберта Майлза также считают родоначальником жанра «дрим-хаус»

Robert Miles ft. Maria Nayler — One & One (Original Version)