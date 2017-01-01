В сеть попали фотографии нового дома Анджелины Джоли

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Анджелина Джоли

На днях Анджелина Джоли купила роскошный особняк в престижном районе Лос-Анджелеса стоимостью 25 миллионов долларов.

Вилла, построенная еще в начале 1913 года, включает в себя 6 спален, 10 ванных комнат, гараж, чайный домик, трехэтажный спортивный зал, бассейн и гостевой дом-студию. В сети оказались фотографии и видео нового дома Анджелины, благодаря которым мы можем оценить особняк не с высоты птичьего полета, а изнутри.

Роскошный особняк площадью в 7500 кв. футов расположен на холмах, с которых открывается панорама всего Лос-Анджелеса.

В особняке имеется собственный тренажерный зал, который ведет в частный сад и бассейн, где дети, несомненно, будут проводить много времени, наслаждаясь калифорнийским солнцем.

Анджелина и ее дети могут по-настоящему расслабиться и насладиться своим новым домом, не опасаясь того, что их увидят соседи. Рядом с особняком Джоли располагаются дома Натали Портман, Кристен Стюарт и других не менее знаменитых личностей, пишет TMZ.

Анджелина стала подыскивать новое жилье в начале года, после того, как они с бывшим супругом Брэдом Питтом выставили на продажу поместье и виноградники на юге Франции в Шато Мираваль, где проходила их свадьба в 2014 году.

Джерело: Hello!