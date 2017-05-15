В сети опубликовали первые фото с нетрадиционной свадьбы звезды сериала «Теория большого взрыва»

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Джим Парсонс и его бойфренд, графический дизайнер Тодд Спивак поженились после 14-летнего романа

Минувшим воскресеньем, 14 мая, пока одни звезды отмечали День матери, 44-летняя звезда «Теории большого взрыва» (The Big Bang Theory) Джим Парсонс и его бойфренд, графический дизайнер Тодд Спивак, поженились после 14-летнего романа. Спустя день после события, фотограф Эмбер Гресс опубликовал в своем Instagram-аккаунте первую фотографию пары со свадьбы.

«Поздравляю эти две прекрасные души! Ваша история вдохновляет меня и я так рад за вас»— прокомментировал фотографию Эмбер.



Позже и сам актер поделился со своими поклонниками серией фотографий, на которых он и Тодд Спивак танцуют первый танец в роли супругов.

Среди гостей торжества присутствовала и актриса Майем Биэлик, которая работала вместе с Парсонсом на площадке популярного сериала. Майем рассказала об атмосфере на свадьбе в своем микроблоге:

«Какая свадьба. Не видно ни одного мобильного телефона. Все находятся здесь и сейчас и полностью погружены в торжество».



Напомним, что Джим Парсонс сделал каминг аут лишь в 2012 году, тогда же и рассказал о своем возлюбленном. С тех пор пара не расстается, и даже признаются друг другу в любви публично.





Джерело: Spletnik