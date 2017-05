Вечно молодой Боб Дилан: ТОП-10 лучших песен легендарного музыканта

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Легендарный Боб Дилан

Самые значимые композиции артиста, которые вошли в мировую историю музыки

Живому классику современной музыки Бобу Дилану сегодня исполнилось 76 лет. Влияние урожденного Роберта Аллена Циммермана на сегодняшнюю культуру невозможно переоценить. По данным опроса журнала Rolling Stone Дилан является вторым (после The Beatles) по значимости исполнителем в истории музыки.

Он начинал с фолка в духе своего кумира Вуди Гатри и в этом качестве стал народным героем. Однако Дилан никогда не придавал слишком много значения мнению слушателей и с легкостью выходил из привычного амплуа. Ключевым в этом смысле стало его выступление на фолк-фестивале в Ньюпорте 1965 года, когда былой бард оглушил публику, сменив акустику на электричество. В дальнейшем с певцом произошло еще несколько метаморфоз и творческих кризисов, превративших его в классика и одного из самых загадочных титанов современного рока. «Скотч» подготовил подборку лучших песен музыкальной легенды.

Knocking On Heaven’s Door

В 1973 году Боб Дилан дебютировал в фильме «Пэт Гэрретт и Билли Кид» и написал для него гимн Knockin' on Heaven's Door. Со временем песня была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является её неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана. Также широкую известность Knockin' on Heaven’s Door получила благодаря своим кавер-версиям.

Never Let Me Go

В шестидесятые годы главным исполнителем песен Дилана была его невеста Джоан Баэз. Несмотря на некоторые разногласия, сотрудничество музыкантов продолжилось и в семидесятых.

Just Like a Woman

С осени 1965 по весну 1966 года у Дилана был весьма плотный гастрольный график. Одновременно развивался бурный роман с начинающей актрисой киностудии Энди Уорхола — Эди Седжвик, про которую, видимо, и была написана его выдающаяся баллада. Балладу исполняли такие артисты, как Нина Симон, Вэн Моррисон, Джефф Бакли и группа Manfred Mann's Earth Band.

Subterranean Homesick Blues

Одна из самых популярных «электрических» песен музыканта.

Mr. Tambourine Man

Особую популярность этот трек получил после кавер-версий The Byrds и Джуди Коллинз.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню Mr. Tambourine Man в исполнении The Byrds на 79 место своего списка «500 величайших песен всех времен», а в исполнении Боба Дилана на 106 место. В списке 2011 года эти версии находятся, соответственно, на тоже 79-м и 107-м местах.

Desolation Row

Rolling Stone поставил композицию на 185 место в чарте 500 величайших песен всех времен.

Like a Rolling Stone

Песня положила конец эпохе, когда синглами не выпускались композиции дольше трех минут. В 2004 году именно она возглавила список 500 лучших песен всех времен по результатам опроса журнала Rolling Stone. Стоит отметить, что появление названия журнала Rolling Stone ошибочно приписывают данной песне — на самом деле, он был назван в честь песни Rollin' Stone Мадди Уотерса.

All Along The Watchtower

Песня исполняется многими артистами, одна из самых знаменитых кавер-версий записана Джими Хендриксом для альбома Electric Ladyland в 1968 г. В британских чартах сингл с версией Хендрикса дошел до 5-го места, в американских — до 20-го. Боб Дилан высоко отзывался о кавер-версии, созданной Хендриксом, и во время концертных выступлений предпочитает исполнять песню в его стиле.

The Times They Are a-Changin'

Как вспоминал Дилан, написание песни было целенаправленной попыткой создать гимн переменам, происходящим в данный момент. В 1985 году он сказал Камерон Кроу: «Это была, безусловно, песня с определенной целью.

В ней, конечно, было влияние ирландских и шотландских баллад… Come All Ye Bold Highway Men, Come All Ye Tender Hearted Maidens. Я хотел написать большую песню с короткими и лаконичными стихами, которые взаимодействуют друг с другом гипнотическим образом. Движения за гражданские права и движение народной музыки были мне очень близки какое-то время». Менее чем через месяц после ее записи был убит президент США Джон Кеннеди.

Следующим вечером, Дилан открыл концерт песней The Times They Are a-Changin'.

Blowing In The Wind

В 1960-е годы песня стала гимном движения за гражданские права жителей Америки. Кавер-версии исполнили Марлен Дитрих, Элвис Пресли, Дюк Эллингтон, Нил Янг, Стиви Уандер, группы Peter, Paul and Mary, The Hollies.

В 1997 году Дилан был приглашен в Ватикан на международный конгресс католической церкви, где он исполнил три другие свои песни, но папа Иоанн Павел II, вероятно хорошо знакомый с его творчеством, упомянул про песню Blowin' in the Wind. Он назвал ее возможно одной из самых известных песен Дилана, которая стала гимном для многих молодых людей, искавших смысл жизни в 1960-х годах.