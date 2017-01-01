Ведущие «Евровидения» высказались о «политическом привкусе» конкурса

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Ведущие «Евровидения»

По словам ведущих, музыкальный конкурс остается вне политики

Ведущие Евровидения 2017 Александр Скичко и Владимир Остапчук рассказали о «политическом привкусе» на музыкальном конкурсе, который пройдет в мае в Киеве. Об этом они сообщили в интервью изданию «КП в Украине».

«Евровидение- вне политики. Будь то Россия, Беларусь, любая другая страна - здесь все абсолютно равны. На Евровидении нужно удивлять ярким шоу, и это может сделать любой участник. В прошлом году у Сергея Лазарева, например, было яркое шоу, мне понравилось. Я лично тоже вне политики, поэтому Ляшко Евровидение вести не будет», - рассказал Александр Скичко.

«По поводу Юлии Самойловой я абсолютно согласен с официальной позицией нашего государства - Украина сама должна решать, пускать ее или запрещать въезд этой участнице. У меня может быть гражданская позиция, личное мнение, но это не имеет отношения к Евровидению. Она - такая же участница, как и все остальные. Многие просто спекулируют на этом», - высказался Владимир Остапчук.