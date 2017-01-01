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    Шоу-біз

    Вера Брежнева презентовала видеоклип-послание

    • Сьогодні, 13:26
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    Съемки нового видео певицы прошли во Львове.

    Украинский город стал главной площадкой, где проходили основные действия клипа Веры Брежневой.

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    Почти с первых кадров узнаются узкие улочки Львова, красные крыши его домов и панорамные виды, пишет журнал Elle. В центре внимания – сама певица, которая пытается донести мысль, что все мы – близкие люди:

    «Это клип - послание, нет, скорее, напоминание, простой истины, что все мы похожи. Даже у не похожих, с виду людей, порой, бывает гораздо больше общего, чем может показаться. Взглянув на мир через призму этого видео, вы увидите планету, населённую друзьями».

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