Женя Галич во второй раз стал отцом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лидер группы O. Toravald и его жена Валерия в ночь на 24 апреля во второй раз стали родителями.

Об этом фронтмен группы сообщил на своей странице в Facebook.

У Жени Галича и Валерии уже воспитывают трехлетнюю дочь Еву. В своих интервью Женя постоянно отмечал, что очень ждет рождения будущего ребенка.

Напомним, что 7 марта жена Галича Велерия впервые на своей странице в Instagram опубликовала фото с круглым животиком и сообщила, что они ожидают появление второго ребенка.

Через несколько недель фронтмен группы намекнул на пол будущего ребенка и имя, которое они возможно выберут для нее.

Джерело: 24 канал