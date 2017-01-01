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    Женя Галич во второй раз стал отцом

    • Сьогодні, 11:26
    • Розсилка

    Лидер группы O. Toravald и его жена Валерия в ночь на 24 апреля во второй раз стали родителями.

    Об этом фронтмен группы сообщил на своей странице в Facebook.

    У Жени Галича и Валерии уже воспитывают трехлетнюю дочь Еву. В своих интервью Женя постоянно отмечал, что очень ждет рождения будущего ребенка.

    Напомним, что 7 марта жена Галича Велерия впервые на своей странице в Instagram опубликовала фото с круглым животиком и сообщила, что они ожидают появление второго ребенка.

    Через несколько недель фронтмен группы намекнул на пол будущего ребенка и имя, которое они возможно выберут для нее.

    Джерело: 24 канал

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