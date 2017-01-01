  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса

    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка

    Украинская артистка на несколько дней съездила в Канны ради эксклюзивного репортажа для программы «Світське життя».

    В рамках своего визита со съемочной группой, Злата Огневич побывала на самых громких светских вечеринках и премьерах юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля. 

    Читайте також

    За пять дней пребывания на Каннском кинофестивале Злата Огневич успела не только познакомиться со многими мировыми знаменитостями, но и лично пообщаться с ними для сюжета в программе, которую ведет Катя Осадчая. 

    Огневич даже спела для Антонио Бандераса и получила немало комплиментов от Пэрис Хилтон и Евы Лонгории. К слову, последняя отметила талант артистки в роли ведущей и была искренне удивлена, что именно с ней состоялось первое интервью в жизни Златы Огневич. 

     «Признаюсь, это был мой дебют в роли журналиста, ведь в Украине я певица, поэтому я очень нервничала перед нашей встречей», - искренне призналась Злата Огневич в конце интервью. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса
    Злата Огневич спела для Антонио Бандераса

     

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ