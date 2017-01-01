Злата Огневич спела для Антонио Бандераса

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Украинская артистка на несколько дней съездила в Канны ради эксклюзивного репортажа для программы «Світське життя».

В рамках своего визита со съемочной группой, Злата Огневич побывала на самых громких светских вечеринках и премьерах юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.

За пять дней пребывания на Каннском кинофестивале Злата Огневич успела не только познакомиться со многими мировыми знаменитостями, но и лично пообщаться с ними для сюжета в программе, которую ведет Катя Осадчая.

Огневич даже спела для Антонио Бандераса и получила немало комплиментов от Пэрис Хилтон и Евы Лонгории. К слову, последняя отметила талант артистки в роли ведущей и была искренне удивлена, что именно с ней состоялось первое интервью в жизни Златы Огневич.

«Признаюсь, это был мой дебют в роли журналиста, ведь в Украине я певица, поэтому я очень нервничала перед нашей встречей», - искренне призналась Злата Огневич в конце интервью.