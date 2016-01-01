Русские накинулись на бесплатную американскую газировку
- 26 Грудня, 22:31
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Розсилка
Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатной газировкой.
Видеозапись сделана во время одной из остановок небезызвестного «Рождественского каравана». В российский город Уфа заехали несколько грузовиков.
Несмотря на то, что рядом дежурили полицейские, люди, в том числе дети, буквально бросались под колёса машин. Доехать до места назначения им, кстати, так и не удалось.
Как только караван остановился, несколько человек в костюмах Санта Клауса начали раздавать бесплатные напитки. Их моментально обступила толпа, в которой были и родители с маленькими детьми.
Когда начались конкурсы с раздачей бесплатных призов, давка только усилилась. Организаторы призывали людей сохранять спокойствие, но их просьбы услышаны не были.