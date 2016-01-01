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    Русские накинулись на бесплатную американскую газировку

    • 26 Грудня, 22:31
    • Розсилка

    Жители Уфы устроили давку в очереди за бесплатной газировкой.

    Видеозапись сделана во время одной из остановок небезызвестного «Рождественского каравана». В российский город Уфа заехали несколько грузовиков.

    Несмотря на то, что рядом дежурили полицейские, люди, в том числе дети, буквально бросались под колёса машин. Доехать до места назначения им, кстати, так и не удалось.

    Как только караван остановился, несколько человек в костюмах Санта Клауса начали раздавать бесплатные напитки. Их моментально обступила толпа, в которой были и родители с маленькими детьми.

    Когда начались конкурсы с раздачей бесплатных призов, давка только усилилась. Организаторы призывали людей сохранять спокойствие, но их просьбы услышаны не были.

    Автор: Артём Гуглин


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