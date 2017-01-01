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    «Нужно готовиться к земле»: Кличко пообещал выпустить сборник своих цитат

    • Сьогодні, 13:26
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    Виталий Кличко
    Виталий Кличко

    Кличко рассказал, что сам смеется со своих оговорок

    Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими забавными высказываниями, которые уже стали мемами, в интервью «112 канала» рассказал про свою любимую оговорку.

    По его словам, первое место в его списке занимает цитата о двух заместителях: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, которых назначить невозможно». Также Кличко отметил, что ему нравится его оговорка о «подготовке к земле», вместо слова «зиме».

    Также Кличко пообещал издать сборник своих цитат.

    Напомним, не так давно при обрушении Шулявского моста Клично также оговорился. Фраза «Мост устал» стала сетевым мемом и поводом для шуток.

    Віталій Кличко
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