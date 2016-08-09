Сеть взорвал зрелищный трейлер украинского фэнтези «Сторожевая Застава»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Сети появился первый официальный трейлер украинского фэнтези о супергероях «Сторожевая Застава»

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино. Полнометражный детский фильм «Сторожевая Застава» стал одним из победителей 5-го конкурсного отбора Госкино, производство ленты осуществила компания Kinorob.

В ленте зрители увидят Наталью Сумскую и участника группы «ТНМК» Олега Михайлюту (Фагот).

По сюжету солнечное затмение активизирует магический портал времени. Обычный парень Витька попадает из XXI века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие, пишет ТСН.

Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин – богатырями: юным Олешко, могучим Ильей и строгим Добрыней – все это в сопровождении потрясающих визуальных эффектов.

Витька оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическими существами и узнает, что такое настоящая храбрость.

В широкий прокат «Сторожевая Застава» выйдет осенью 2017-го года.



