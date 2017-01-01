В прокат выйдет фильм о трагической судьбе крымскотатарского народа: «Чужая молитва»

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фото: qha.com.ua Премьера фильма «Чужая молитва»

В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - 18 мая, состоится премьера фильма Ахтема Сеитаблаева «Чужая молитва». Картина основана на реальных событиях и посвящена подвигу крымской татарки Саиде Арифовой

Лента крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева выходит в прокат 18 мая – в день годовщины депортации крымских татар. «Чужую молитву», основанную на реальных событиях, критики называют одной из наиболее ожидаемых картин этого года. Начало и финальные кадры фильма снимали в Иерусалиме, а часть эпизодов в Киеве. Основную работу создателям пришлось проделать в Грузии, по причине аннексии полуострова Крым российскими оккупантами.

Сюжетом фильма стала история подвига крымской татарки Саиде Арифовой, которая дважды спасала жизнь детям: во время массовых фашистских расстрелов евреев и во время депортации крымских татар с полуострова, по приказу советской власти 18 мая 1944 года. Cама Саиде Арифова в тот год была депортирована в Узбекистан. Главную роль в «Чужой молитве» сыграла украинка с крымскотатарскими корнями - Лилия Яценко. Для актрисы это первые съемки в кино. Для них девушка специально учила татарский язык и главную крымскотатарскую молитву, которая будет звучать в фильме.

«Мы играем и мне уже тяжело. А люди в этом жили… Преклоняюсь», - поделилась Лилия Яценко в программе «Кино с Яниной Соколовой». Девушка также призналась, для того, чтобы полностью погрузиться в роль и прочувствовать все детали, ей понадобился месяц ежедневной подготовки и просмотров документальных фильмов о жизни главной героини Саиде Арифовой.

По словам режиссера Ахтема Сеитаблаева, «Чужая молитва» прежде всего история о женском подвиге и материнском инстинкте отчаянной крымскотатрской девушки, которая была готова на все ради спасения детей. Кинопоказы в более чем 100 кинотеатрах Украины стартуют 18 мая – в день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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