Екологи проти Газпрому

Всесвітній фонд дикої природи і Союз охорони природи Німеччини готують позов проти «Північного потоку-2»

Мовою оригіналу Процесс политико-экономического и юридического обсуждения со стороны Еврокомиссии газпромовского проекта «Северный поток-2» (СП-2) мощностью 55 млрд. кубометров газа в год слишком затянулся. Это, безусловно, нервирует Москву, которая, хотя внешне и не показывает, все же уязвлена блокировкой «Южного потока» и

Екологічні організації закликають Євросоюз і Соціал-демократичну партію Німеччини припинити спірний проект газопроводу Nord Stream 2

Всесвітній фонд дикої природи і Союз охорони природи Німеччини готують позов проти «Північного потоку-2»

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Процесс политико-экономического и юридического обсуждения со стороны Еврокомиссии газпромовского проекта «Северный поток-2» (СП-2) мощностью 55 млрд. кубометров газа в год слишком затянулся. Это, безусловно, нервирует Москву, которая, хотя внешне и не показывает, все же уязвлена блокировкой «Южного потока» и медленной реализацией «Турецкого потока» и его ограничением территорией Турции.

Несмотря на заявления Брюсселя об угрозе СП-2 энергетической безопасности Европы, на деле затягивание им окончательного решения по этому проекту объясняется, в первую очередь, неуверенностью в альтернативных источниках газа за пределами России и их объемами, которые могли бы составить реальную конкуренцию «Газпрому», доля которого на рынках Европы не только не уменьшается и достигает почти 35%. Тем более, в 2017 году российский монополист довел экспорт сырья в Европу до рекордного уровня в 192 млрд. кубометров.

Двусмысленное положение ЕС в отношении импорта природного газа в немалой степени объясняет тот факт, что «Газпром» фактически «бежит впереди паровоза» – продвигает СП-2 даже в условиях правового вакуума и его неутверждения со стороны Брюсселя. В частности, образован консорциум из заинтересованных энергетических компаний, создан оператор «Nord Stream 2 AG» во главе с бывшим канцлером ФРГ Шредером – главным лоббистом этого проекта, закуплены трубы для укладки по дну Балтики.

Отметим, что «Северный поток-2» серьезно расколол ЕС на сторонников во главе с Германией и противников этого проекта во главе с Польшей, что конечно же с политической точки зрения выгодно Кремлю, стратегическая цель которого состоит в ослаблении Евросоюза. Не исключено – «Газпром» в условиях существующей неопределенности по СП-2 рассчитывает провести с этим проектом такую же операцию как с «Южным потоком», который при содействии Эрдогана «перетек» в «Турецкий поток», превратившись из многостороннего проекта в двусторонний российско-турецкий.

Лоббистская деятельность Шредера, поддержка СП-2 со стороны А. Меркель, немалого числа политических и деловых кругов Германии говорит о том, что «Газпром» для дальнейшего увеличения экспорта газа в Европу не прочь переформатировать этот проект в российско-германский с тем, чтобы не «колупаться» с утверждением Брюсселя. Формально маршрут СП-2 связывает Россию с Германией, хотя и через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

Однако, эволюция противоречивого проекта по такому сценарию тоже сопряжена с трудностями: наряду с санкциями США, серьезным экзаменом для «Газпрома» и его нового детища в лице СП-2 становится и позиция Дании, правительство которой в ноябре 2017 года утвердило законопроект, направленный на противодействие газопроводу «Nord Stream 2».

Законопроект позволит властям Дании отклонять проекты по прокладке трубопроводов через датские территориальные воды по внешнеполитическим соображениям и соображениям безопасности. Прежде заявка могла быть отклонена только Датским энергетическим агентством и только при серьезной экологической угрозе при строительстве. При этом датские дипломаты, наряду с экологическими принципами, должны руководствоваться интересами страны и соображениями европейского единства, пишет местная пресса, ссылаясь на документ.

Вслед за Данией Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом 11 января сообщает германская Def Tagesspiegel.

Планируемое расширение существующего трубопровода по дну Балтийского моря «Nord Stream 2» является весьма противоречивым. Экологические организации теперь обращаются к ЕС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с просьбой дистанцироваться от проекта и готовят иск, пишет газета.

«Экологические организации призывают Евросоюз и Социал-демократическую партию Германии прекратить спорный проект газопровода «Nord Stream 2». Это вытекает из открытого письма Федерации охраны природы Германии (NABU) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) исполняющей обязанности канцлера Ангеле Меркель (ХДС), председателю ХСС Хорсту Зехоферу и боссу СДПГ Мартину Шульцу.

Согласно NABU и WWF, «Северный поток-2» представляет собой тупик в области политики климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и вбивают клин в солидарность и доверие в рамках Европейского союза», – говорится в статье Tagesspiegel. «Очевидные процедурные ошибки, отсутствие прозрачности в участии общественности и пугающе тесные политические и экономические связи в развитии «Северного потока-2» идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения Германии политикой», считает влиятельная газета.

Также отмечается, что бывший канцлер Герхард Шредер (СДПГ), председатель совета директоров «Nord Stream 2», активно лоббирует проект. «Северный поток-2» на 100% принадлежит российской энергетической группе «Газпром», контролируемой государством. NABU и WWF теперь призывают Меркель и Шульца дистанцироваться от проекта и работать для «независимого критического анализа процесса утверждения». В то же время Комиссии ЕС следует поручить вести переговоры с Россией по «Nord Stream 2» «для обеспечения последовательной европейской энергетической политики», заключает немецкое издание.

Согласно Tagesspiegel, в Германии за утверждение этого проекта отвечают два органа. Администрация прибрежного города Штральзунд – конечный пункт газопровода – дала зеленый свет уже в декабре. Решение Федерального морского и гидрографического агентства пока еще не принято. Экологические организации рассчитывают, что судебный иск помешает морскому агентству утвердить этот проект.

Таким образом, в отличие от конформистской позиции Еврокомиссии без учета многих факторов и последствий, сопутствующих строительству СП-2, экологи могут серьезно осложнить жизнь многим германским политикам и бизнесменам, а также европейским бюрократам, благосклонным к путинскому проекту, находящимся под влиянием лоббистской деятельности Шредера и компаний из ненасытных энергетических акул.

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