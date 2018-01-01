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    Думки вголос

    Екологи проти Газпрому

    Всесвітній фонд дикої природи і Союз охорони природи Німеччини готують позов проти «Північного потоку-2»
    Мовою оригіналу Процесс политико-экономического и юридического обсуждения со стороны Еврокомиссии газпромовского проекта «Северный поток-2» (СП-2) мощностью 55 млрд. кубометров газа в год слишком затянулся. Это, безусловно, нервирует Москву, которая, хотя внешне и не показывает, все же уязвлена блокировкой «Южного потока» и
    • Кямран Агаєв

      Політолог

    • Сьогодні, 06:36
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    Екологічні організації закликають Євросоюз і Соціал-демократичну партію Німеччини припинити спірний проект газопроводу Nord Stream 2
    Екологічні організації закликають Євросоюз і Соціал-демократичну партію Німеччини припинити спірний проект газопроводу Nord Stream 2

    Всесвітній фонд дикої природи і Союз охорони природи Німеччини готують позов проти «Північного потоку-2»

    Мовою оригіналу

    Процесс политико-экономического и юридического обсуждения со стороны Еврокомиссии газпромовского проекта «Северный поток-2» (СП-2) мощностью 55 млрд. кубометров газа в год слишком затянулся. Это, безусловно, нервирует Москву, которая, хотя внешне и не показывает, все же уязвлена блокировкой «Южного потока» и медленной реализацией «Турецкого потока» и его ограничением территорией Турции.

    Несмотря на заявления Брюсселя об угрозе СП-2 энергетической безопасности Европы, на деле затягивание им окончательного решения по этому проекту объясняется, в первую очередь, неуверенностью в альтернативных источниках газа за пределами России и их объемами, которые могли бы составить реальную конкуренцию «Газпрому», доля которого на рынках Европы не только не уменьшается и достигает почти 35%. Тем более, в 2017 году российский монополист довел экспорт сырья в Европу до рекордного уровня в 192 млрд. кубометров.

    Двусмысленное положение ЕС в отношении импорта природного газа в немалой степени объясняет тот факт, что «Газпром» фактически «бежит впереди паровоза» – продвигает СП-2 даже в условиях правового вакуума и его неутверждения со стороны Брюсселя. В частности, образован консорциум из заинтересованных энергетических компаний, создан оператор «Nord Stream 2 AG» во главе с бывшим канцлером ФРГ Шредером – главным лоббистом этого проекта, закуплены трубы для укладки по дну Балтики.

    Отметим, что «Северный поток-2» серьезно расколол ЕС на сторонников во главе с Германией и противников этого проекта во главе с Польшей, что конечно же с политической точки зрения выгодно Кремлю, стратегическая цель которого состоит в ослаблении Евросоюза. Не исключено – «Газпром» в условиях существующей неопределенности по СП-2 рассчитывает провести с этим проектом такую же операцию как с «Южным потоком», который при содействии Эрдогана «перетек» в «Турецкий поток», превратившись из многостороннего проекта в двусторонний российско-турецкий.

    Лоббистская деятельность Шредера, поддержка СП-2 со стороны А. Меркель, немалого числа политических и деловых кругов Германии говорит о том, что «Газпром» для дальнейшего увеличения экспорта газа в Европу не прочь переформатировать этот проект в российско-германский с тем, чтобы не «колупаться» с утверждением Брюсселя. Формально маршрут СП-2 связывает Россию с Германией, хотя и через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

    Однако, эволюция противоречивого проекта по такому сценарию тоже сопряжена с трудностями: наряду с санкциями США, серьезным экзаменом для «Газпрома» и его нового детища в лице СП-2 становится и позиция Дании, правительство которой в ноябре 2017 года утвердило законопроект, направленный на противодействие газопроводу «Nord Stream 2».

    Законопроект позволит властям Дании отклонять проекты по прокладке трубопроводов через датские территориальные воды по внешнеполитическим соображениям и соображениям безопасности. Прежде заявка могла быть отклонена только Датским энергетическим агентством и только при серьезной экологической угрозе при строительстве. При этом датские дипломаты, наряду с экологическими принципами, должны руководствоваться интересами страны и соображениями европейского единства, пишет местная пресса, ссылаясь на документ.

    Вслед за Данией Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом 11 января сообщает германская Def Tagesspiegel.

    Планируемое расширение существующего трубопровода по дну Балтийского моря «Nord Stream 2» является весьма противоречивым. Экологические организации теперь обращаются к ЕС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с просьбой дистанцироваться от проекта и готовят иск, пишет газета.

    «Экологические организации призывают Евросоюз и Социал-демократическую партию Германии прекратить спорный проект газопровода «Nord Stream 2». Это вытекает из открытого письма Федерации охраны природы Германии (NABU) и Всемирного фонда дикой природы (WWF) исполняющей обязанности канцлера Ангеле Меркель (ХДС), председателю ХСС Хорсту Зехоферу и боссу СДПГ Мартину Шульцу.

    Согласно NABU и WWF, «Северный поток-2» представляет собой тупик в области политики климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и вбивают клин в солидарность и доверие в рамках Европейского союза», – говорится в статье Tagesspiegel. «Очевидные процедурные ошибки, отсутствие прозрачности в участии общественности и пугающе тесные политические и экономические связи в развитии «Северного потока-2» идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения Германии политикой», считает влиятельная газета.

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    Также отмечается, что бывший канцлер Герхард Шредер (СДПГ), председатель совета директоров «Nord Stream 2», активно лоббирует проект. «Северный поток-2» на 100% принадлежит российской энергетической группе «Газпром», контролируемой государством. NABU и WWF теперь призывают Меркель и Шульца дистанцироваться от проекта и работать для «независимого критического анализа процесса утверждения». В то же время Комиссии ЕС следует поручить вести переговоры с Россией по «Nord Stream 2» «для обеспечения последовательной европейской энергетической политики», заключает немецкое издание.

    Согласно Tagesspiegel, в Германии за утверждение этого проекта отвечают два органа. Администрация прибрежного города Штральзунд – конечный пункт газопровода – дала зеленый свет уже в декабре. Решение Федерального морского и гидрографического агентства пока еще не принято. Экологические организации рассчитывают, что судебный иск помешает морскому агентству утвердить этот проект.

    Таким образом, в отличие от конформистской позиции Еврокомиссии без учета многих факторов и последствий, сопутствующих строительству СП-2, экологи могут серьезно осложнить жизнь многим германским политикам и бизнесменам, а также европейским бюрократам, благосклонным к путинскому проекту, находящимся под влиянием лоббистской деятельности Шредера и компаний из ненасытных энергетических акул.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    екологія США Німеччина Газпром путінський режим
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